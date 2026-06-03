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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीToll Tax: टोल टैक्स नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, कम हो सकती है फ्री में आने-जाने वालों की लिस्ट

Toll Tax: टोल टैक्स नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, कम हो सकती है फ्री में आने-जाने वालों की लिस्ट

Toll Tax Rules Update: सरकार अब टोल टैक्स के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है. सरकार वीआईपी छूट खत्म करने और फास्टैग के सालाना पास को बढ़ावा देने की योजना बना रही है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 03 Jun 2026 10:35 PM (IST)
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Toll Tax: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए टोल टैक्स नियमों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि टोल में मिलने वाली छूट को कम किया जाए. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो सरकारी अफसरों और वीआईपी कैटेगरी के लोगों को भी टोल टैक्स देना पड़ सकता है, जो अभी तक टोल से फ्री में आते जाते हैं. इस कदम का उद्देश्य टोल व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और समान बनाना बताया जा रहा है.

वीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग

सरकार हाईवे टोल नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है. अभी जो लोग टोल टैक्स से छूट पाते हैं, उनकी सूची छोटी की जा सकती है या कुछ मामलों में पूरी तरह खत्म भी की जा सकती है. इस पर फिलहाल चर्चा चल रही है और आगे फैसला लिया जाएगा. अगर यह लागू होता है तो पहले से छूट पाने वाले कई लोगों को भी टोल देना पड़ सकता है. इस कदम का उद्देश्य वीआईपी सुविधा को कम करना बताया जा रहा है.

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फास्टैग एनुअल पास खरीदने का सुझाव

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और राज्यों को निर्देश देने जैसा सुझाव दिया है कि कर्मचारियों को टोल छूट लेने के बजाय फास्टैग एनुअल पास खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कर्मचारी यह पास लेते हैं तो उसका खर्च बाद में रिइंबर्स यानी वापस किया जा सकता है.

टोल टैक्स पर किसे मिलती है छूट?

अभी के नियमों के अनुसार कुछ खास लोगों और सेवाओं को टोल टैक्स में छूट दी जाती है. इसमें 25 संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति और उनके साथ चलने वाले काफिले के वाहन शामिल हैं. इसके अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों के वर्दीधारी वाहन, कार्यकारी मजिस्ट्रेट की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड, हाईवे जांच से जुड़े वाहन और आपातकालीन सेवाएं जैसे एंबुलेंस और शव वाहन भी टोल से मुक्त होते हैं.

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Published at : 03 Jun 2026 10:35 PM (IST)
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Utility News Transport News Toll Tax News Highway Update
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