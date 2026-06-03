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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTravel Expense: Gen Z पर चढ़ा विदेश घूमने का खुमार, क्यों बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं भारतीय युवा?

Travel Expense: Gen Z पर चढ़ा विदेश घूमने का खुमार, क्यों बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं भारतीय युवा?

Gen Z Travel News: जेन ज़ी पर इन दिनों विदेश घूमने का खुमार चढ़ा हुआ है. एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय युवा बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं. जानिए रिपोर्ट में और क्या बताया गया है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Mohd Anas | Updated at : 03 Jun 2026 08:16 PM (IST)
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Gen Z Overseas Travel: 2026 में भारतीयों की विदेश यात्रा की योजनाएं मजबूत दिख रही हैं, नकद भुगतान आज भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है. खासकर जनरेशन Z के यात्रियों के बीच ज़्यादा पसंद किया जा रहा है.  इसके अलावा, ज्यादातर भारतीय यात्री विदेशी मुद्रा या क्रेडिट कार्ड को अहमियत देते हैं, जो ग्लोबल स्तर पर मान्य हों और जिन पर कोई ज्यादा शुल्क न लगता हो. दिलचस्प बात यह है कि वाइज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कई लोग 1 लाख रुपये से अधिक खर्च करने की योजना नहीं बना रहे हैं.

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्ड प्रदाता कंपनी Wise की ओर से अप्रैल 2026 में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 78 प्रतिशत भारतीय 2026 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर खर्च बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.  केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय बजट 2026-27 में अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेजों पर स्रोत पर कर (TCS) को 2 प्रतिशत पर स्थिर करने के कदम से विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है.

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बजट के अनुकूल जगहों की यात्रा करें

वाइज की दक्षिण एशिया विस्तार प्रमुख तनेया भारद्वाज के मुताबिक , 'हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि यात्री अपने बजट को लेकर बेहद सजग रहते हैं और विदेश यात्रा के दौरान खर्च करते समय अधिक पारदर्शिता और पूर्वानुमान की तलाश में रहते हैं'. इसलिए, भारतीय यात्री बजट के अनुकूल अंतरराष्ट्रीय स्थलों को अधिक पसंद कर रहे हैं, जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया 34 प्रतिशत के साथ शीर्ष पसंद बनकर उभरा है. यूरोप 15 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मध्य पूर्व 14 प्रतिशत पसंद के साथ दूसरे स्थान पर रहा.

वैश्विक स्तर पर यात्रा कार्ड की मंजूरी सबसे ऊपर 

वाइज़ सर्वे के मुताबिक, 62 प्रतिशत यात्री विदेश में खर्च के लिए विदेशी मुद्रा या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. वही 38 प्रतिशत भारतीय यात्री अभी भी प्रस्थान से पहले नकदी बदलना पसंद करते हैं, जो विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का सबसे आम तरीका है. जबकि जेनरेशन Z के यात्री नकदी पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, जेनरेशन X एकमात्र ऐसी पीढ़ी है जिसमें कार्ड का इस्तेमाल नकदी से ज्यादा हो गया है. 

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Published at : 03 Jun 2026 08:16 PM (IST)
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Gen Z Overseas Travel Budget Limit Friendly Destination
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