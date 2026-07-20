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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMutual Fund Tips: छोटी रकम से बनाएं लाखों का फंड, SIP के 10-10-10 रूल से बदल सकती है किस्मत

Mutual Fund Tips: छोटी रकम से बनाएं लाखों का फंड, SIP के 10-10-10 रूल से बदल सकती है किस्मत

Mutual Fund Investment: SIP का 10-10-10 रूल छोटी रकम से लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाने में मदद करता है. इसमें नियमित निवेश और अनुशासन के जरिए आर्थिक भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 20 Jul 2026 05:18 PM (IST)
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SIP 10-10-10 Rule: आज के दौर में हर कोई चाहता है कि वह अपने फ्यूचर को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकें, लेकिन ज्यादातर लोग यह सोचकर निवेश शुरू नहीं कर पाते कि उन्हें इसके लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होगी. जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाने के लिए बड़ी रकम से ज्यादा जरूरी है नियमित निवेश और लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखना. इसी रणनीति को पहले से ज्यादा आसान बनाने के लिए SIP का 10-10-10 रूल इन दिनों काफी चर्चा में है, जो आपकी छोटी सी रकम को धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार करने में मदद कर सकता है.

क्या है SIP का ट्रिपल-10 रूल?

SIP का 10-10-10 रूल एक आसान निवेश राजनीति है, जिसमें इन तीन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. 

  • कम से कम 10 साल तक लगातार निवेश जारी रखें.
  • निवेश पर औसतन 10% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाना.
  • हर साल अपनी SIP राशि में 10% की बढ़ोतरी करना.

यानी जैसे-जैसे आपकी आम्दानी बढ़ती है, वैसे-वैसे आप निवेश की रकम भी बढ़ाते रहें. इससे लंबे समय में आपका कुल निवेश और रिटर्न दोनों काफी बढ़ सकता है.

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कंपाउंडिंग कैसे बढ़ाती है पैसा?

SIP में लंबे समय तक निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग का होता है. इसमें आपको सिर्फ आपके निवेश किए गए पैसे पर ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक निवेश जारी रखते हैं, तो आपकी छोटी सी छोटी रकम भी एक बड़ी संपत्ति में बदल सकती है.

10 साल में कितना बन सकता है फंड?

अनुमान के तौर पर अगर आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP करते हैं और आपको औसतन 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो आप 10 साल में करीब 20 लाख रुपये से ज्यादा का फंड तैयार कर सकते हैं. 

वहीं अगर आप हर साल अपनी SIP राशि में 10% की बढ़ोतरी करते हैं, तो यही रकम बढ़कर करीब 30 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है और इसमें कोई गारंटी नहीं होती.

क्यों फायदेमंद है SIP का यह नियम?

SIP का 10-10-10 रूल की सबसे खास बात यह है कि यह निवेशक को उन चीजों पर भी देने की सलाह देता है, जो उसके हाथ में हैं. 

  • नियमित निवेश करना. 
  • हर साल निवेश की राशि बढ़ाना. 
  • लंबे समय तक निवेश जारी रखना. 

अगर आपकी आमदनी हर साल बढ़ रही है तो SIP की रकम भी बढ़ाते रहें, ताकि घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट और अन्य बड़े वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में आपको इससे मदद मिल सकें. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Financial Planning Utility News Mutual Fund Tips SIP 10-10-10 Rule
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