हिंदी न्यूज़यूटिलिटीचारधाम यात्रा पर जाने की है तैयारी? अगर पहले से नहीं किया ये काम तो अटक सकता है प्लान

चारधाम यात्रा पर जाने की है तैयारी? अगर पहले से नहीं किया ये काम तो अटक सकता है प्लान

चार धाम यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. उत्तराखंड सरकार यात्रियों की संख्या और सुरक्षा पर नजर रखने के लिए यह व्यवस्था लागू करती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Feb 2026 11:22 AM (IST)
हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा पर निकलते हैं. यह यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी नहीं, बल्कि एक कठिन पहाड़ी सफर भी होती है. 2026 में चार धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर होने जा रही है. ऐसे में अगर आप भी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी काम समय रहते करना बहुत जरूरी है वरना आपका पूरा प्लान अटक सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी भी चार धाम यात्रा पर जाने की तैयारी है तो आपको कौन से काम पहले से कर लेने चाहिए नहीं तो आपका प्लान अटक सकता है. 

बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी यात्रा की अनुमति 

चार धाम यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. उत्तराखंड सरकार यात्रियों की संख्या और सुरक्षा पर नजर रखने के लिए यह व्यवस्था लागू करती है. रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाली स्लिप एक तरह का ही पास होती है, जिसे यात्रा के दौरान साथ रखना जरूरी होता है. इसके जरिए पर प्रशासन जीपीएस सिस्टम से भी यात्रियों की निगरानी करता है. 

यात्रा से पहले जान लें नए नियम 

2026 की चार धाम यात्रा के लिए कुछ नियमों को और सख्त किया गया है. प्राइवेट और बिजनेस गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जरूरी होगा. ऊंचाई वाले इलाकों को देखते हुए हेल्थ संबंधी सलाह का पालन करना अनिवार्य है. वहीं कुछ धार्मिक स्थलों पर मोबाइल या कमरे से फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होगी साथ ही गंगोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक रहेगी. 

हेलीकॉप्टर सेवा भी पहले से बुक करनी होगी 

केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बुजुर्ग, बीमार या समय की कमी वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत देती है. इसके लिए भी अब ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है, हालांकि यह सेवा मौसम और वजन सीमा पर निर्भर करती है और कभी-कभी रद्द भी हो सकती है.

ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

चारधाम यात्रा के लिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. इसके लिए यात्रियों को उत्तराखंड सरकार की ऑफिशल वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाना होगा. यहां व्यक्तिगत जानकारी, यात्रा की तारीख और धामों की डिटेल भरनी होती है. इसके बाद आधार कार्ड या किसी वैध पहचान पत्र को अपलोड करना जरूरी है.  मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन के बाद क्यूआर कोड वाली रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड की जा सकती है. इसके अलावा जो लोग वेबसाइट इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके लिए व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है. इसके लिए 8394833833 नंबर पर YATRA लिखकर भेजना होगा और पूछी गई जानकारी भरनी होगी. इसके अलावा टोल फ्री 0135-1364 नंबर पर भी कॉल करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. वहीं अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, बरकोट, सोनप्रयाग, पांडुकेश्वर और गोविंद घाट जैसे प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट पर बने काउंटरों से सीधे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 10 Feb 2026 11:22 AM (IST)
Chardham Yatra Chardham Yatra 2026 CharDham Opening Dates
