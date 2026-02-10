Chardham Yatra 2026: कपाट खुलने से लेकर एंट्री तक सब कुछ, चारधाम यात्रा पर जानें से पहले पढ़ लें ये खबर
Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा की सफलता सिर्फ आस्था से नहीं, सही जानकारी और तैयारी से तय होती है. यात्रा पर जाने से पहले कपाट खुलने की तारीख और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सब जानना जरूरी है.
Chardham Yatra 2026: चार धाम यात्रा पर निकलना सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां आस्था, अनुशासन और तैयारी तीनों की परीक्षा होती है. हर साल हजारों लोग सिर्फ एक छोटी सी जानकारी की कमी के कारण परेशानी में फंस जाते हैं. कहीं एंट्री रुक जाती है, तो कहीं रजिस्ट्रेशन अधूरा रह जाता है. अगर आप भी 2026 में चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कपाट खुलने से लेकर प्रवेश तक की यह पूरी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है.
चारधाम यात्रा क्यों है खास?
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाकर बनने वाली चारधाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में गिनी जाती है. यह यात्रा आत्मिक शांति के साथ-साथ धैर्य और अनुशासन भी सिखाती है. ऊंचे पहाड़, बदलता मौसम और लंबा रास्ता इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, इसलिए सही जानकारी और समय पर तैयारी बेहद जरूरी हो जाती है.
कब खुलेंगे चारधाम के कपाट?
चारधाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के आसपास खोले जाते हैं. 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ रही है और इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने की तैयारी है. बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 से खोले जाने की घोषणा की गई है. केदारनाथ धाम के कपाट की तिथि परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जाती है. यात्रा से पहले आधिकारिक घोषणा की पुष्टि करना जरूरी माना जाता है.
चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी?
उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है. बिना पंजीकरण के किसी भी धाम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है. यह व्यवस्था यात्रियों की संख्या, मौसम की स्थिति और आपात सेवाओं को बेहतर तरीके से संभालने के लिए की गई है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका
चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in के जरिए किया जा सकता है. यहां यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख, व्यक्तिगत जानकारी और पहचान से जुड़े विवरण भरने होते हैं. जो लोग ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाते, उनके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, सोनप्रयाग और बरकोट जैसे स्थानों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी उपलब्ध रहते हैं.
रजिस्ट्रेशन के समय किन बातों की जरूरत पड़ती है?
पंजीकरण के दौरान नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, यात्रा तिथि और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना जरूरी होता है. अगर परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो सभी सदस्यों का विवरण भी दर्ज करना होता है. यह जानकारी आपात स्थिति में प्रशासन के लिए बेहद मददगार साबित होती है.
हेलीकॉप्टर सेवा लेने वालों के लिए जरूरी जानकारी
केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहती है, लेकिन इसके लिए पहले से बुकिंग कराना जरूरी होता है. यह सुविधा बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए काफी राहत देती है. सीमित सीटों के कारण अंतिम समय पर बुकिंग मिलना मुश्किल हो सकता है.
यात्रा पर निकलते समय किन बातों का रखें ध्यान?
चार धाम यात्रा में मौसम तेजी से बदलता है, इसलिए गर्म कपड़े, रेनकोट, आरामदायक जूते, जरूरी दवाइयां और पहचान पत्र साथ रखना जरूरी माना जाता है. मोबाइल नेटवर्क हर जगह उपलब्ध नहीं होता, इसलिए पावर बैंक और टॉर्च भी मददगार साबित होते हैं.
