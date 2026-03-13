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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर पर कितने गैस सिलेंडर भरवा कर रख सकते हैं आप, जमाखोरी पर कितनी मिलती है सजा?

घर पर कितने गैस सिलेंडर भरवा कर रख सकते हैं आप, जमाखोरी पर कितनी मिलती है सजा?

LPG Cylinder Storage Rules: घर में एलपीजी गैस सिलेंडर रखने को लेकर कुछ तय नियम हैं. जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने पर इसे जमाखोरी माना जा सकता है और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Mar 2026 07:58 PM (IST)
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LPG Cylinder Storage Rules: एलपीजी गैस को लेकर इन दिनों लोगों के मन में कई सवाल चल रहे हैं. कुछ जगहों पर ऐसी खबरें भी सामने आईं कि लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं और घर में एक्सट्रा स्टॉक रख रहे हैं. सरकार का कहना है कि देश में गैस की सप्लाई नार्मल है और रोजाना लाखों सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं. आमतौर पर बुकिंग के दो से तीन दिन के भीतर डिलीवरी भी मिल रही है. 

इसके बावजूद कई जगहों पर गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें सामने आई हैं. यूपी में एक नेता के यहां 55 सिलेंडर मिले हैं. ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन कार्रवाई भी कर रहे हैं. इसी वजह से कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर घर में कितने गैस सिलेंडर रखना नियमों के हिसाब से सही है और अगर कोई जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है.

घर में कितने LPG सिलेंडर रख सकते हैं?

घरेलू गैस कनेक्शन लेने वाले लोगों के लिए सिलेंडर रखने को लेकर कुछ तय नियम होते हैं. ये नियम सुरक्षा और सही सप्लाई बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं.

आमतौर पर व्यवस्था इस तरह रहती है:

  • एक सामान्य घरेलू कनेक्शन पर 14.2 किलो के दो सिलेंडर रखे जा सकते हैं.
  • इनमें एक सिलेंडर इस्तेमाल में रहता है और दूसरा बैकअप के तौर पर रखा जाता है.
  • जरूरत पड़ने पर तुरंत दूसरा सिलेंडर लगाया जा सकता है.
  • यही व्यवस्था ज्यादातर गैस कंपनियों के कनेक्शन में लागू रहती है.

इससे घरों में गैस का इस्तेमाल भी आसान रहता है और एक्सट्रा स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ती.

यह भी पढ़ें: लाडली बहनों के खाते में आने वाले हैं 1500 रुपये, महिलाएं घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

कब माना जाता है गैस सिलेंडर की जमाखोरी?

अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर इकट्ठा कर लेता है तो इसे जमाखोरी की कैटेगरी में रखा जा सकता है. खासकर तब जब सिलेंडर सामान्य घरेलू जरूरत से काफी ज्यादा हों.

ऐसी सिचुएशन में मामला गंभीर माना जाता है:

  • घर या गोदाम में कई भरे हुए सिलेंडर जमा रखना.
  • बुकिंग के नियमों का गलत तरीके से फायदा उठाना.
  • घरेलू सिलेंडर को व्यावसायिक काम में इस्तेमाल करना.
  • सिलेंडर को ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करना.

ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर अधिकारी जांच करते हैं और आगे की कार्रवाई तय की जाती है.

जमाखोरी करने पर क्या हो सकती है कार्रवाई?

भारत में एलपीजी गैस को जरूरी चीजों की कैटेगरी में रखा गया है. इसलिए इसकी कालाबाजारी या जमाखोरी को कानून गंभीर मामला मानता है.

नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जा सकते हैं:

  • एक्सट्रा सिलेंडर जब्त किए जा सकते हैं.
  • जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है.
  • कानून के तहत 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है.
  • इसके साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सरकार का कहना है कि देशभर में हर दिन करीब 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है. इसलिए लोगों को घबराकर एक्सट्रा सिलेंडर बुक करने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 21 दिन या 45 दिन...कितने दिन बाद बुक हो रहा LPG गैस सिलेंडर, क्या है सरकार का नया नियम?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Mar 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Storage Utility News LPG Cylinder

Frequently Asked Questions

एक सामान्य घरेलू कनेक्शन पर कितने एलपीजी सिलेंडर रखे जा सकते हैं?

एक सामान्य घरेलू कनेक्शन पर 14.2 किलो के दो सिलेंडर रखे जा सकते हैं। इनमें से एक इस्तेमाल में होता है और दूसरा बैकअप के तौर पर।

एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी कब मानी जाती है?

जब कोई व्यक्ति सामान्य घरेलू जरूरत से काफी ज्यादा एलपीजी सिलेंडर इकट्ठा कर लेता है, तो इसे जमाखोरी माना जा सकता है। इसमें भरे हुए सिलेंडर जमा करना या व्यावसायिक काम में इस्तेमाल करना शामिल है।

एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

जमाखोरी करने पर अतिरिक्त सिलेंडर जब्त किए जा सकते हैं, केस दर्ज हो सकता है, और 3 महीने से 7 साल तक की जेल के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

क्या देश में एलपीजी गैस की सप्लाई सामान्य है?

हां, सरकार का कहना है कि देश में गैस की सप्लाई सामान्य है और रोजाना लाखों सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। बुकिंग के 2-3 दिन में डिलीवरी मिल जाती है।

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