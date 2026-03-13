Indane का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, ये हेल्पलाइन नंबर आएंगे आपके काम

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल-गैस सप्लाई पर पड़ रहे असर को लेकर इन दिनों देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कुछ जगह पर लोगों को गैस सिलेंडर बुक कराने में परेशानी हो रही और लंबी वेटिंग जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, प्रशासन और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त है.

तकनीक के इस दौर में गैस सिलेंडर बुक करना पहले की तुलना में अब काफी आसान हो गया है. उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के चक्कर लगाने या लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ता कॉल, व्हाट्सएप, मिस्ड कॉल और ऑनलाइन जैसे कई स्मार्ट तरीकों से गैस सिलेंडर घर बैठे गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि इंडेन का सिलेंडर बुक करना हो तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर आपके काम आएगा.



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टोल फ्री नंबर से कर सकते हैं बुकिंग



इंडेन गैस के ग्राहकों के लिए कंपनी ने टोल फ्री नंबर जारी किया है. अगर आपको सिलेंडर बुकिंग या डिलीवरी से जुड़ी कोई परेशानी हो रही है तो आप 1800-2333-555 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर कॉल करके उपभोक्ता दिन के किसी भी समय गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग के अलावा सेवा या शिकायत भी इसी नंबर के जरिए की जा सकती है.



व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं बुकिंग



इंडेन गैस ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप बुकिंग की सुविधा भी शुरू की है. ग्राहक 92296 92296 नंबर पर मैसेज भेजकर अपनी अपनी गैस रिफिल बुक कर सकते हैं. इसके अलावा कई जगह पर उपभोक्ता अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 7588888824 पर REFILL लिखकर मैसेज कर सकते हैं. यह एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसमें बुकिंग के साथ-साथ डिलीवरी से जुड़ी जानकारी भी मिलती है.



मिस्ड कॉल या एसएमएस का भी है ऑप्शन



जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनके लिए मिस्ड कॉल और एसएमएस का ऑप्शन भी उपलब्ध है. उपभोक्ता 8454955555 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है. इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एलपीजी लिखकर निर्धारित नंबर पर मैसेज भेजना होगा. बुकिंग की पुष्टि कुछ ही देर में मैसेज के जरिए मिल जाती है.

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