रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की, देखें लिस्ट

Train Cancelled: ट्रेन से यात्रा करने वाले हर यात्री को टिकट बुक करने के बाद अपने ट्रेन के ताजा स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए. क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि टिकट बुक होने के बाद उस दिन ट्रेन के संचालन में कोई बदलाव न हो. कई बार जरूरी काम के चलते रेलवे को ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ता है.

ऐसे में अगर आप भी सितंबर महीने के आखिरी दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो पहले जान लें, चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा (ए-केबिन)- राउरकेला रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाने वाला है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा. यह काम 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच किया जाने वाला है तो इस दौरान कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा.

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एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रेलवे ने किया रद्द

ट्रेन नंबर 15027 गोरखपुर-सम्बलपुर एक्सप्रेस रद्द.

ट्रेन नंबर 15028 सम्बलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस रद्द.

ट्रेन नंबर 18451 पुरी-हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस रद्द.

ट्रेन नंबर 18452 हटिया-पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस रद्द.

ट्रेन नंबर 18309 सम्बलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस रद्द.

ट्रेन नंबर 18310 जम्मू तवी-सम्बलपुर एक्सप्रेस रद्द.

ट्रेन नंबर 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द.

ट्रेन नंबर 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस रद्द.

ट्रेन नंबर 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस रद्द.

ट्रेन नंबर 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस रद्द.

24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को भी रद्द किया जाएगा. अगर आप अपने काम पर जाने के लिए इन ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है.

ट्रेन नंबर 18175 टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 18176 हटिया- टाटानगर एक्सप्रेस नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 58659 हटिया-राउरकेला पैसेंजर रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला-हटिया पैसेंजर नहीं चलेगी.

अगर आप भी इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही ताजा स्टेटस चेक कर लें.

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