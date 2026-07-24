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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिना पाइप बदले ऐसे बढ़ाएं घर में पानी का प्रेशर, यह छोटी सी मशीन हर नल को बना देगी हाई-प्रेशर

बिना पाइप बदले ऐसे बढ़ाएं घर में पानी का प्रेशर, यह छोटी सी मशीन हर नल को बना देगी हाई-प्रेशर

Water Pressure Tips: अगर आप भी अपने घर के नल से कम पानी आने की वजह से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. कुछ आसान तरीकों को अपनाकर भी पानी का प्रेशर पहले से तेज किया जा सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jul 2026 01:17 PM (IST)
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  • लीकेज या लगातार कम प्रेशर पर ही प्लंबर बुलाएं।

Water Pressure Tips: कई बार घर में नल में पानी का प्रेशर सही से न आने की वजह से अक्सर लोग तुरंत प्लंबर को बुला लेते हैं और वह छोटी-सी समस्या ठीक करने के भी अच्छे-खासे पैसे ले लेता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परेशानी को आप खुद ही ठीक कर सकते है, जिससे आपका प्लंबर का खर्च बच सकता है. ऐसे में हर बार पाइपलाइन बदलना जरूरी नहीं होता, कुछ आसान तरीकों को अपनाकर भी पानी का प्रेशर पहले से तेज किया जा सकता है.

इस उपकरण से भी पानी का प्रेशर होगा तेज

अगर आपके घर में प्लंबिंग पहले से ही बनी हुई है, लेकिन पानी का प्रेशर सही से नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप एयर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको पाइपलाइन के मोड़ पर लगाया जाता है तो इससे पानी का प्रेशर बेहतर हो सकता है, जिसके बाद नल से पानी तेज आने लगता है.

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बिना पाइपलाइन बदले बढ़ाए पानी का प्रेशर

अगर आप भी बिना पाइपलाइन बदले पानी का प्रेशर बढाना चाहते हैं तो आपके लिए वॉटर प्रेशर बूस्टर पंप एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. इस ऑटोमैटिक मशीन को पानी की लाइन या ओवरहेड टैंक के पाइप से जोड़ा जाता है. इसके बाद आप जैसे ही नल खोलते हैं, वैसे ही यह अपने आप चालू हो जाएगा और साथ ही पानी के प्रेशर को तेज करने में भी मददगार साबित होगा. आमतौर पर सामान्य घरों के लिए लगभग 0.5HP की क्षमता वाला पंप सही माना जाता है.

किस वजह से कम हो सकता है पानी का प्रेशर?

  • कई बार पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी का प्रेशर कम रहता है.
  • साथ ही पाइप में गंदगी होने की वजह से भी पानी का प्रेशर कम हो सकता है.
  • इसके अलावा अगर नल का एरेटर बंद हो.
  • आपके घर की टंकी में अगर पानी का स्तर कम हो.

किन मामलों में प्लंबर को बुलाना चाहिए?

  • अगर आपके घर के नल का पानी का प्रेशर बार-बार कम हो रहा हो.
  • साथ ही पानी की मोटर ठीक है, लेकिन नल से पानी कम आ रहा हो.
  • इसके अलावा कई मामलों में पाइपलाइन में लीकेज की भी समस्या होने पर प्लंबर को बुलाएं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Utility News Plumber Water Pressure Water Tap
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