हिंदी न्यूज़यूटिलिटीविधवा महिलाओं को बिहार सरकार हर महीने देती है इतने रुपये, जानें अप्लाई करने का तरीका

विधवा महिलाओं को बिहार सरकार हर महीने देती है इतने रुपये, जानें अप्लाई करने का तरीका

पहले विधवा महिलाओं को बिहार सरकार 400 रुपये प्रति माह की पेंशन देती थी. लेकिन बिहार सरकार ने साल 2025 में इस राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Jan 2026 09:06 AM (IST)
बिहार सरकार गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना चला रही है. इस योजना का संचालन राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से किया जाता है.  योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की उम्र की बीपीएल कैटेगरी की विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है. ताकि वह सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिहार सरकार हर महीने विधवा महिलाओं को कितने रुपये देती है और इसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है. 

विधवा महिलाओं को हर महीने बिहार सरकार देती है 1100 रुपये 

पहले इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को बिहार सरकार 400 रुपये प्रति माह की पेंशन देती थी. लेकिन बिहार सरकार ने साल 2025 में इस राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया है. सरकार का कहना है कि इस बढ़ी हुई राशि से महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.  इस योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है.  राज्य स्तर से  पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से हर महीने तय तारीख पर पैसा खाते में ट्रांसफर किया जाता है. 

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ वह महिलाएं ले सकती है, जो बिहार की निवासी हो, वह विधवा हो और महिला की उम्र 40 से 79 साल के बीच हो. इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला बीपीएल परिवार से संबंधित होने चाहिए. वहीं किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र मानी जाती है. 

योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन? 

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट के साथ साइन किया हुआ आवेदन पत्र ब्लॉक ऑफिस के आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होता है. वहीं आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद दी जाती है, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है. वहीं आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए दी जाती है. स्वीकृति मिलने पर पहचान पत्र और रसीद दिखाकर आरटीपीएस काउंटर से आदेश प्राप्त किया जा जाता है. इसके बाद महिलाओं की विधवा पेंशन शुरू हो जाती है. 

पेंशन का स्टेटस कैसे  करें चेक?

पेंशन का स्टेटस चेक करने के लिए लाभार्थी महिलाएं SSPMIS के ऑफिशल पोर्टल पर जाकर इंपोर्टेंट लिंक्स में ई-लाभार्थी पर क्लिक करें. इसके बाद  चेक योर पेमेंट स्टेटस सेलेक्ट करें. फिर फाइनेंशियल ईयर औ बेनेफिशरी आईडी भरें और सर्च बटन पर क्लिक करें. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 28 Jan 2026 09:05 AM (IST)
Bihar Widow Pension Scheme Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Bihar Government Widow Pension
