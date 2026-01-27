हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Oppenheimer: ये था भारत का ओपनहाइमर, प्लेन क्रैश में हुई थी मौत; हादसा सा साजिश? नहीं सुलझ पाया रहस्य

Indian Oppenheimer: ये था भारत का ओपनहाइमर, प्लेन क्रैश में हुई थी मौत; हादसा सा साजिश? नहीं सुलझ पाया रहस्य

Indian Oppenheimer: डॉ होमी जहांगीर भाभा को भारत का ओपनहाइमर कहा जाता है. आइए जानते हैं कि उनकी मौत आज भी एक रहस्य क्यों बनी हुई है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Jan 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Oppenheimer: भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को अक्सर भारत का ओपनहाइमर कहा जाता है. एक दूरदर्शी वैज्ञानिक, संस्थान निर्माता और रणनीतिक विचारक जहांगीर भाभा ने ऐसे समय में भारत के परमाणु ऊर्जा रोड मैप को आकार दिया था जब नए आजाद हुए देश टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रहे थे. 1966 में एक विमान दुर्घटना में उनकी अचानक मौत हो गई थी. 6 दशक बाद भी यह सवाल लोगों के मन में उठता है कि क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी या फिर एक सोची समझी साजिश. 

1966 का मोंट ब्लैंक विमान हादसा 

24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया की फ्लाइट कंचनजंगा मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी. इसके यूरोप में निर्धारित स्टॉप थे. बोइंग 707 फ्रेंच आल्प्स में मोंट ब्लैंक से टकरा गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 117 लोगों की मौत हो गई. डॉक्टर भाभा भी यात्रियों में से थे. वह वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक में शामिल होने जा रहे थे. 

आधिकारिक फ्रांसीसी जांच में यह निष्कर्ष निकला की दुर्घटना नेविगेशन की गलती की वजह से हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच गलत संचार की वजह से विमान खराब मौसम की स्थिति में सुरक्षित ऊंचाई से नीचे उतर गया था. इसी वजह से वह पहाड़ से टकरा गया.

आधिकारिक स्पष्टीकरण ने सभी को संतुष्ट क्यों नहीं किया 

दुर्घटना के कई पहलुओं ने संदेह की गुंजाइश छोड़ी. विमान का संचालन कैप्टन जे टी डिफ्यूजर कर रहे थे. यह एयर इंडिया के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक थे. इस वजह से कई विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि नेविगेशन की गलती की संभावना ही नहीं थी. इससे भी जरूरी बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स कभी भी बरामद नहीं हुआ और मलबा एक बड़े इलाके में बिखरा हुआ मिला. इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह नियंत्रित लैंडिंग के गलत होने के बजाय हवा में विस्फोट का संकेत हो सकता है. 

परमाणु एंगल 

भाभा की मौत से जुड़ी सबसे बड़ी थ्योरी विदेशी खुफिया एजेंसियों की मिली भगत की तरफ इशारा करती है. कन्वरसेशन विद द क्रो किताब में अमेरिकी लेखक ग्रेगरी डगलस ने पूर्व सीआईए अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली के हवाले से यह दावा किया है कि भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नाकाम करने के लिए विमान के कार्गो होल्ड में एक बम रखा गया था. हालांकि इस दावे की कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन उस समय के भू राजनीतिक संदर्भ की वजह से इसने ध्यान जरूर खींचा है.

अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले ही डॉक्टर भाभा ने पब्लिकली यह कहा था कि अगर पॉलिटिकल मंजूरी मिल जाए तो भारत 18 महीनों में न्यूक्लियर बम बना सकता है. कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दिए गए इस बयान से कुछ बड़ी पश्चिमी ताकत अलर्ट हो गई थी. 

डॉक्टर भाभा की वैज्ञानिक विरासत 

डॉक्टर भाभा का विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा योगदान था. उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और एटॉमिक एनर्जी कमिशन की अध्यक्षता की. इससे भारत के न्यूक्लियर इकोसिस्टम की नींव पड़ी. भारत के विशाल थोरियम भंडार पर आधारित उनका तीन चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी देश की लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी की नींव बना हुआ है. फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इंटरेक्शन पर उनके काम से उस चीज की खोज हुई जिसे अब भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है.

ये भी पढ़ें: IAF के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों की कहानी, जानिए कैसे आसमान में किया था तांडव

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Plane Crash Homi Bhabha Indian Oppenheimer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

Bareilly City Magistrate: बरेली डीएम ने भेजा नोटिस, दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे Alankar Agnihotri
Bank Strike: बैंक कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर क्या प्रभावित होंगी ATM सेवाएं
Alankar Agnihotri को बरेली के DM ने दिया नोटिस | CM yogi | Avimukteshwaranand | Bareilly | Breaking
UGC New Rules 2026: UGC के नए नियमों पर विवाद को लेकर सबसे बड़ी खबर |
Energy Security Conference: ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन में PM Modi ने किन बातों पर की चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Collection Day 4: चौथे दिन भी सनी देओल ने तोड़ा 'गदर 2' का रिकॉर्ड, किया इतना ज्यादा कलेक्शन
चौथे दिन भी सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने तोड़ा 'गदर 2' का रिकॉर्ड, किया इतना ज्यादा कलेक्शन
ट्रेंडिंग
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget