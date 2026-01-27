Indian Oppenheimer: भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को अक्सर भारत का ओपनहाइमर कहा जाता है. एक दूरदर्शी वैज्ञानिक, संस्थान निर्माता और रणनीतिक विचारक जहांगीर भाभा ने ऐसे समय में भारत के परमाणु ऊर्जा रोड मैप को आकार दिया था जब नए आजाद हुए देश टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रहे थे. 1966 में एक विमान दुर्घटना में उनकी अचानक मौत हो गई थी. 6 दशक बाद भी यह सवाल लोगों के मन में उठता है कि क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी या फिर एक सोची समझी साजिश.

1966 का मोंट ब्लैंक विमान हादसा

24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया की फ्लाइट कंचनजंगा मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी. इसके यूरोप में निर्धारित स्टॉप थे. बोइंग 707 फ्रेंच आल्प्स में मोंट ब्लैंक से टकरा गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 117 लोगों की मौत हो गई. डॉक्टर भाभा भी यात्रियों में से थे. वह वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक में शामिल होने जा रहे थे.

आधिकारिक फ्रांसीसी जांच में यह निष्कर्ष निकला की दुर्घटना नेविगेशन की गलती की वजह से हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच गलत संचार की वजह से विमान खराब मौसम की स्थिति में सुरक्षित ऊंचाई से नीचे उतर गया था. इसी वजह से वह पहाड़ से टकरा गया.

आधिकारिक स्पष्टीकरण ने सभी को संतुष्ट क्यों नहीं किया

दुर्घटना के कई पहलुओं ने संदेह की गुंजाइश छोड़ी. विमान का संचालन कैप्टन जे टी डिफ्यूजर कर रहे थे. यह एयर इंडिया के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक थे. इस वजह से कई विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि नेविगेशन की गलती की संभावना ही नहीं थी. इससे भी जरूरी बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स कभी भी बरामद नहीं हुआ और मलबा एक बड़े इलाके में बिखरा हुआ मिला. इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह नियंत्रित लैंडिंग के गलत होने के बजाय हवा में विस्फोट का संकेत हो सकता है.

परमाणु एंगल

भाभा की मौत से जुड़ी सबसे बड़ी थ्योरी विदेशी खुफिया एजेंसियों की मिली भगत की तरफ इशारा करती है. कन्वरसेशन विद द क्रो किताब में अमेरिकी लेखक ग्रेगरी डगलस ने पूर्व सीआईए अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली के हवाले से यह दावा किया है कि भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नाकाम करने के लिए विमान के कार्गो होल्ड में एक बम रखा गया था. हालांकि इस दावे की कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन उस समय के भू राजनीतिक संदर्भ की वजह से इसने ध्यान जरूर खींचा है.

अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले ही डॉक्टर भाभा ने पब्लिकली यह कहा था कि अगर पॉलिटिकल मंजूरी मिल जाए तो भारत 18 महीनों में न्यूक्लियर बम बना सकता है. कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दिए गए इस बयान से कुछ बड़ी पश्चिमी ताकत अलर्ट हो गई थी.

डॉक्टर भाभा की वैज्ञानिक विरासत

डॉक्टर भाभा का विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा योगदान था. उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और एटॉमिक एनर्जी कमिशन की अध्यक्षता की. इससे भारत के न्यूक्लियर इकोसिस्टम की नींव पड़ी. भारत के विशाल थोरियम भंडार पर आधारित उनका तीन चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी देश की लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी की नींव बना हुआ है. फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इंटरेक्शन पर उनके काम से उस चीज की खोज हुई जिसे अब भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है.

