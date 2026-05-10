Mothers Day News: भारत में अक्सर महिलाओं को यह खास सलाह दी जाती है कि अपने फोन में कुछ विशेष नंबरों को जरूर सेव करके रखना चाहिए. जहां, हिंदुस्तान में रोजाना महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ के अलावा उत्पीड़न जैसी गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है,तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम मुश्किलों से बचने के लिए सरकारी हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से महिलाएं अपनी जान को बचा सकतीं हैं.

112 – इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS)

आपमें से बेहद ही कम लोगों को यह पता होगा कि 112 पूरे देश में केवल एक ही सिंगल आपातकालीन नंबर है. जिसका पूरे भारत में रोजाना लाखों की संख्या में इस्तेमाल किया जाता है. साल 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. निर्भया कांड के बाद से भारत में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस नंबर को शुरू किया गया था, ताकि किसी भी तरह की परिस्थि में महिलाएं इन नंबर का इस्तेमाल कर अपनी जान को बचाने में सक्षम हो सके.

रात में अकेले घर लौटते समय, या फिर किसी तरह के सुनसान रास्ते की स्थिति में महिलाओं को इस नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां लोकेशन के साथ कुछ ही मिनटों में मदद पहुंचाई जाती है.

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1090 – विमेन पावर लाइन (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस नंबर के जरिए अगर किसी भी तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी, फोन पर किसी प्रकार की धमकी देना या फिर उत्पीड़न की शिकायत में यह नंबर आपकी सेवा में हाजिर है. जानकारी के मुताबिक, यह एक टोल-फ्री नंबर है जहां एक शिकायत के बाद तुरंत कठोर कार्रवाई की जाती है.

हांलाकि, इस नंबर की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इस नंबर का इस्तेमा करने के दौरान महिलाओं की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है और साथ ही महिलाओं को थाने में भी नहीं बुलाया जाता है. उत्तर प्रदेश का स्पेशल विंग महिलाओं की सेवा में पूरी तरह से हाजिर हो जाता है. जहां, शिकायत के बाद सारे कामों को छोड़कर महिलाओं की सेवा की जाती है.

181 – नेशनल वुमेन हेल्पलाइन (NWH)

181 यह एक ऐसा नंबर है जो पूरे भारते में 24 घंटे बिना किसी परेशानी के काम करती है. छेड़छाड़ के अलावा किसी भी तरह की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, मारपीट जैसी परिस्थियों में इस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है. इस नंबर के माध्यम से महिलाओं को चंद मिनट में रेफरल के साथ जानकारी दी जाती है.

14490 – राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) 24×7 हेल्पलाइन

हाल ही में मार्च के महीने में NCW द्वारा शुरू किया गया यह टोल फ्री नंबर महिलाओं की बढ़-चढ़कर मदद करने का काम करता है. यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक या फिर किसी तरह की क्रूरता पर महिलाएं बिना किसी शर्म के इस नंबर का इस्तेमाल कर सकतीं हैं.

इतना ही नहीं, इस नंबर के माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ काउंसलिंग दी जाती है बल्कि मदद के साथ-साथ सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाती है. तो वहीं, इस नए टोल फ्री नंबर में भी महिलाओं की पहचान को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है.

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14433 – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन

आपमें से बेहद ही कम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन के बारे में सुना होगा. यह खास तौर से दहेज हत्या, यौन शोषण के लिए महिलाओं के लिए बनाया गया है. इस नंबर के जरिए किसी प्रकार की शिकायत मिलने के बाद आयोग तुरंत मामले में संज्ञान लेता है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करता है.