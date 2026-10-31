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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिहार में अब बिना स्मार्ट मीटर नहीं मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, 1 नवंबर से बदलेगा नियम

बिहार में अब बिना स्मार्ट मीटर नहीं मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, 1 नवंबर से बदलेगा नियम

बिहार में 1 नवंबर से 150 किलोवाट तक के सभी नए बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य होगा. साथ ही, नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित सर्विस चार्ज भी देना होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 31 Oct 2026 02:56 PM (IST)
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हर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल जाते हैं. इसका सीधा असर कभी लोगों की जेब पर पड़ता है, तो कभी उन्हें नई सुविधाएं मिलती हैं. इस बार 1 नवंबर 2026 से बिहार में बिजली कनेक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगर आप बिहार में अपने घर, दुकान या किसी दूसरी जगह पर नया बिजली कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. 

बिहार में अब 150 किलोवाट तक के सभी नए बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) की मंजूरी के बाद नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है. हालांकि, कनेक्शन का चार्ज इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सिंगल फेज कनेक्शन ले रहे हैं या थ्री फेज. आइए जानते हैं कि 1 नवंबर से नया बिजली कनेक्शन लेने पर आपको कितने रुपये खर्च करने होंगे.

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सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कितनी देनी होगी फीस?

अगर आप 3 किलोवाट तक का लो टेंशन सिंगल फेज बिजली कनेक्शन लेते हैं, तो आपको 900 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा. यानी हर किलोवाट पर 300 रुपये का शुल्क तय किया गया है. वहीं, 3 किलोवाट से ज्यादा लोड होने पर 2,700 रुपये बेस चार्ज लगेगा. इसके बाद हर अतिरिक्त किलोवाट के लिए 1,000 रुपये देने होंगे. सिंगल फेज कनेक्शन की यह दर 7 किलोवाट तक के लोड के लिए है.

क्या है थ्री फेज कनेक्शन के नए रेट?

  • थ्री फेज कनेक्शन लेने वालों के लिए भी अलग-अलग सर्विस चार्ज तय किए गए हैं.
  • 5 किलोवाट तक: 4,500 रुपये
  • 5 किलोवाट से अधिक: 4,500 रुपये बेस चार्ज के साथ हर अतिरिक्त किलोवाट पर 1,500 रुपये
  • 20 किलोवाट तक: 21,000 रुपये
  • 20 किलोवाट से अधिक: 21,000 रुपये बेस चार्ज के साथ हर अतिरिक्त किलोवाट पर 2,000 रुपये

अब सभी नए कनेक्शन पर लगेगा स्मार्ट मीटर

नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर से जारी होने वाले 150 किलोवाट तक के सभी नए बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा. यानी अब उपभोक्ताओं को बिना स्मार्ट मीटर के नया कनेक्शन नहीं मिलेगा. इसके अलावा बिजली की दरों में समय के हिसाब से बदलाव का नियम भी लागू होगा. इसके तहत दिन के कम मांग वाले समय में बिजली सस्ती और पीक आवर्स यानी ज्यादा मांग के समय महंगी मिलेगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 31 Oct 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
BIHAR Electricity Rules New Electricity Connection
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