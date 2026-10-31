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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछोटी बचत से बड़ा फंड, SIP के जरिए 2 करोड़ रुपये जोड़ने का आसान तरीका

छोटी बचत से बड़ा फंड, SIP के जरिए 2 करोड़ रुपये जोड़ने का आसान तरीका

SIP Investment हर महीने 20000 की SIP और 21 साल का निवेश, बना सकता है 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड, जानें पूरा कैलकुलेशन और कंपाउंडिंग, निवेश टिप्स, लंबी अवधि लाभ, फाइनेंशियल प्लानिंग.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 31 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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अगर आपका सपना भविष्य में बड़ा फंड बनाने का है, तो इसके लिए समय रहते निवेश शुरू करना जरूरी है. आज कई लोग अपनी बचत बढ़ाने के लिए SIP का सहारा ले रहे हैं. इसमें हर महीने एक तय रकम निवेश की जाती है, जो समय के साथ बढ़कर बड़ी राशि बन सकती है.लंबे समय तक लगातार निवेश करने पर छोटी रकम भी करोड़ों रुपये के फंड में बदल सकती है. आइए जानते हैं कि किस तरह SIP के जरिए 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड बनाया जा सकता है.

अगर आप भविष्य में करोड़ों रुपये का फंड बनाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड की SIP एक अच्छा विकल्प हो सकती है. हालांकि, इसमें धैर्य रखना जरूरी होता है, क्योंकि यह लंबे समय तक निवेश करने पर बेहतर परिणाम देती है. SIP की सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश की गई रकम के साथ-साथ उस पर मिलने वाला रिटर्न भी बढ़ता रहता है. यही प्रक्रिया समय के साथ आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने में मदद करती है. इसी वजह से कंपाउंडिंग को निवेश की दुनिया में सबसे ताकतवर सिद्धांतों में गिना जाता है.

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निवेश, बढ़ोतरी और कंपाउंडिंग

अगर SIP के जरिए बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले, हर महीने बिना रुके निवेश करते रहना चाहिए. बीच में SIP बंद करने या बार-बार पैसे निकालने से लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है. दूसरी बात, जैसे-जैसे आपकी कमाई बढ़े, वैसे-वैसे निवेश की रकम भी बढ़ानी चाहिए. इससे भविष्य में बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलती है. तीसरी बात, निवेश को लंबे समय तक जारी रखना चाहिए. लंबे समय तक पैसा निवेश रहने पर उस पर मिलने वाला रिटर्न भी कमाई करने लगता है, जिससे आपका फंड तेजी से बढ़ सकता है.

2 करोड़ रुपये जोड़ने का आसान तरीका

अगर आप लंबे समय में 2 करोड़ रुपये का फंड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए नियमित और धैर्य के साथ निवेश करना जरूरी है. SIP कैलकुलेशन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हर महीने 20,000 रुपये निवेश करता है और इसे लगातार 21 साल तक जारी रखता है, तो बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. मान लें कि निवेश पर सालाना औसतन 12% रिटर्न मिलता है. ऐसी स्थिति में 21 साल के दौरान कुल निवेश करीब 50.40 लाख रुपये होगा. वहीं, कंपाउंडिंग के प्रभाव से यह राशि बढ़कर लगभग 2.08 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. इसमें 1.58 करोड़ रुपये से अधिक हिस्सा केवल रिटर्न का होगा.

जल्दी निवेश, जल्दी फायदा 

SIP को लंबे समय के निवेश का एक अच्छा तरीका माना जाता है. इसलिए निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी की जाए, उतना बेहतर माना जाता है. जल्दी निवेश शुरू करने पर पैसे को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिलता है, जिससे बड़ा फंड बनाने में मदद मिल सकती है. वित्तीय विशेषज्ञ भी अक्सर लंबे समय तक निवेश बनाए रखने की सलाह देते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह कंपाउंडिंग का लाभ है, जिसमें आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर कमाई करने लगता है. यही कारण है कि लंबे समय तक SIP जारी रखने से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 31 Oct 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Mutual Fund Financial Planning SIP Investment
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