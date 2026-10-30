DA Hike: OPS और UPS पेंशन वालों को अब कितने पैसे मिलेंगे?

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके बाद महंगाई राहत (DR) की दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी. यह नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. इस फैसले का फायदा खासतौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले योग्य पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा.

बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है, जब महंगाई के कारण रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है. अब सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी के बाद OPS और UPS के पेंशनर्स के परिवार को हर महीने कितने पैसे मिलेंगे और इनकी कुल पेंशन कितनी हो जाएगा?

क्या है महंगाई राहत (DR)?

महंगाई राहत (Dearness Relief) केंद्र सरकार के पेंशनर्स और पात्र फैमिली पेंशनर्स को दी जाने वाली अतिरिक्त रकम है. इसकी गणना बेसिक पेंशन के प्रतिशत के आधार पर होती है. पहले पेंशनर्स को 60% DR मिल रहा था, जो अब बढ़कर 63% हो जाएगा.

OPS में कितनी बढ़ेगी फैमिली पेंशन?

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत कर्मचारी की मौत होने पर पात्र परिवार को उसकी आखिरी बेसिक सैलरी का 30% फैमिली पेंशन के रूप में मिलता है. यह रकम कम से कम 9,000 रुपये और अधिकतम 75,000 रुपये प्रति माह हो सकती है.

उदाहरण के तौर पर अगर आपकी आखिरी बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी, तो ऐसे में आपके परिवार को 24,000 रुपये बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगी. 60% DR के हिसाब से कुल रकम 38,400 रुपये होती थी. अब 63% DR लागू होने पर कुल पेमेंट 39,120 रुपये हो जाएगा. यानी हर महीने 720 रुपये का फायदा मिलेगा.

UPS पेंशनर्स को कितना मिलेगा फायदा?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पात्र परिवार के सदस्य को कर्मचारी की मौत से ठीक पहले मिल रही पेंशन का 60% फैमिली पेआउट के रूप में दिया जाता है. हालांकि, इस रकम पर भी महंगाई राहत में हुई बढ़ोतरी लागू होगी.

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को UPS के तहत 40,000 रुपये का पेमेंट मिल रहा था, तो उसके पात्र जीवनसाथी यानी पति या पत्नी को 24,000 रुपये बेसिक फैमिली पेआउट मिलेगा. इस पर पहले 60% DR के साथ कुल रकम 38,400 रुपये होती थी. लेकिन अब 63% DR के बाद यह बढ़कर 39,120 रुपये हो जाएगी. इस तरह UPS पेंशनर्स को भी हर महीने 720 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.

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