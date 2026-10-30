ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDA Hike: OPS और UPS पेंशन वालों को अब कितने पैसे मिलेंगे?

DA Hike: OPS और UPS पेंशन वालों को अब कितने पैसे मिलेंगे?

केंद्र सरकार ने पात्र केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दी है. इससे 1 जुलाई 2026 से DR 60 से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 30 Oct 2026 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके बाद महंगाई राहत (DR) की दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी. यह नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. इस फैसले का फायदा खासतौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले योग्य पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा.

बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है, जब महंगाई के कारण रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है. अब सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी के बाद OPS और UPS के पेंशनर्स के परिवार को हर महीने कितने पैसे मिलेंगे और इनकी कुल पेंशन कितनी हो जाएगा?

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
पेंशनरों के लिए खुशखबरी, घर बैठे Face से बनेगा Life Certificate
पेंशनरों के लिए खुशखबरी, घर बैठे Face से बनेगा Life Certificate
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा फैसला, पास वाले अब हाई-क्लास कोच में कर सकेंगे सफर 
रेलवे का बड़ा फैसला, पास वाले अब हाई-क्लास कोच में कर सकेंगे सफर 
यूटिलिटी
टोल पर कितना जाम, हाईवे पर कितने गड्ढे, सबका हिसाब रखेगी सरकार
टोल पर कितना जाम, हाईवे पर कितने गड्ढे, सबका हिसाब रखेगी सरकार
यूटिलिटी
रेल टिकट कैंसल पर 1 रुपया कम दिया, अब IRCTC को देने पड़े 3100 रुपए
रेल टिकट कैंसल पर 1 रुपया कम दिया, अब IRCTC को देने पड़े 3100 रुपए

क्या है महंगाई राहत (DR)?

महंगाई राहत (Dearness Relief) केंद्र सरकार के पेंशनर्स और पात्र फैमिली पेंशनर्स को दी जाने वाली अतिरिक्त रकम है. इसकी गणना बेसिक पेंशन के प्रतिशत के आधार पर होती है. पहले पेंशनर्स को 60% DR मिल रहा था, जो अब बढ़कर 63% हो जाएगा.

OPS में कितनी बढ़ेगी फैमिली पेंशन?

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत कर्मचारी की मौत होने पर पात्र परिवार को उसकी आखिरी बेसिक सैलरी का 30% फैमिली पेंशन के रूप में मिलता है. यह रकम कम से कम 9,000 रुपये और अधिकतम 75,000 रुपये प्रति माह हो सकती है. 

उदाहरण के तौर पर अगर आपकी आखिरी बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी, तो ऐसे में आपके परिवार को 24,000 रुपये बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगी. 60% DR के हिसाब से कुल रकम 38,400 रुपये होती थी. अब 63% DR लागू होने पर कुल पेमेंट 39,120 रुपये हो जाएगा. यानी हर महीने 720 रुपये का फायदा मिलेगा.

UPS पेंशनर्स को कितना मिलेगा फायदा?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पात्र परिवार के सदस्य को कर्मचारी की मौत से ठीक पहले मिल रही पेंशन का 60% फैमिली पेआउट के रूप में दिया जाता है. हालांकि, इस रकम पर भी महंगाई राहत में हुई बढ़ोतरी लागू होगी.

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को UPS के तहत 40,000 रुपये का पेमेंट मिल रहा था, तो उसके पात्र जीवनसाथी यानी पति या पत्नी को 24,000 रुपये बेसिक फैमिली पेआउट मिलेगा. इस पर पहले 60% DR के साथ कुल रकम 38,400 रुपये होती थी. लेकिन अब 63% DR के बाद यह बढ़कर 39,120 रुपये हो जाएगी. इस तरह UPS पेंशनर्स को भी हर महीने 720 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.

पेंशनरों के लिए खुशखबरी, घर बैठे Face से बनेगा Life Certificate

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 30 Oct 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
Dearness Relief Hike DR Hike 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
पेंशनरों के लिए खुशखबरी, घर बैठे Face से बनेगा Life Certificate
पेंशनरों के लिए खुशखबरी, घर बैठे Face से बनेगा Life Certificate
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा फैसला, पास वाले अब हाई-क्लास कोच में कर सकेंगे सफर 
रेलवे का बड़ा फैसला, पास वाले अब हाई-क्लास कोच में कर सकेंगे सफर 
यूटिलिटी
टोल पर कितना जाम, हाईवे पर कितने गड्ढे, सबका हिसाब रखेगी सरकार
टोल पर कितना जाम, हाईवे पर कितने गड्ढे, सबका हिसाब रखेगी सरकार
यूटिलिटी
रेल टिकट कैंसल पर 1 रुपया कम दिया, अब IRCTC को देने पड़े 3100 रुपए
रेल टिकट कैंसल पर 1 रुपया कम दिया, अब IRCTC को देने पड़े 3100 रुपए
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में भी Ramayana का क्रेज! Ranbir Kapoor के लिए Karachi में निकली रैली
Ramayana में AI से हुई Dubbing? Nitesh Tiwari ने बताई सच्चाई, English Version पर उठे सवाल!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के 'ईथा' अवतार ने मचाया तहलका, दमदार अभिनय से जीता फैंस का दिल (30.10.26)
YRKKH:😮Abhira-Armaan की Maira को पुरानी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश, रंग लाएगी यह मेहनत? #sbs
रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं', DDTA की राहुल को चिट्ठी, 1 नवंबर की रैली स्थगित करने की मांग
'यह शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं', DDTA की राहुल को चिट्ठी, 1 नवंबर की रैली स्थगित करने की मांग
बिहार
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
क्रिकेट
भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड कप्तान ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले मिचेल सैंटनर?
भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड कप्तान ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले मिचेल सैंटनर?
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'
इंडिया
गौपालक महिलाओं ने बताई सफलता की कहानी तो पीएम मोदी हुए फैन, दी ये बड़ी सलाह
गौपालक महिलाओं ने बताई सफलता की कहानी तो पीएम मोदी हुए फैन, दी ये बड़ी सलाह
इंडिया
गोहत्या के मामले में गांधीनगर कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद, गाय को बताया 'मदर ऑफ वर्ल्ड'
गोहत्या के मामले में गांधीनगर कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद, गाय को बताया 'मदर ऑफ वर्ल्ड'
इंडिया
‘हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जेल जरूर जाना चाहिए’, सोनम वांगचुक ने क्यों कही ये बात?
‘हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जेल जरूर जाना चाहिए’, सोनम वांगचुक ने क्यों कही ये बात?
ट्रेंडिंग
Video: करेंट से बचने की ट्रेनिंग देखकर फोड़ लेंगे माथा, यूजर्स हो रहे लोटपोट
Video: करेंट से बचने की ट्रेनिंग देखकर फोड़ लेंगे माथा, यूजर्स हो रहे लोटपोट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget