1 नवंबर को मुंबई में 15 ट्रेनें लेट, 12 एक्सप्रेस पर असर, रेलवे ने जारी की लिस्ट

मुंबई में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 1 नवंबर का दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है. सेंट्रल रेलवे ने रेलवे ट्रैक और स्टेशन से जुड़े जरूरी निर्माण कार्यों के लिए रात के समय विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लगाने का फैसला किया है.

इसका असर मुंबई से आने-जाने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ लोकल सेवाओं पर भी पड़ सकता है. रेलवे के मुताबिक, करीब 15 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे में यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का अपडेट जरूर देख लेना चाहिए.

ये 15 एक्सप्रेस ट्रेनें हो सकती हैं प्रभावित

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, खारडी-कसारा सेक्शन में 12 और दादर-कल्याण सेक्शन में 3 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ सकता है.

खारडी-कसारा सेक्शन में प्रभावित होने वाली ट्रेनें:

01144 – दानापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल

11002 – बल्लारशाह-CSMT नंदीग्राम एक्सप्रेस

12545 – रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनस कर्मभूमि एक्सप्रेस

12112 – अमरावती-CSMT एक्सप्रेस

12106 – गोंदिया-CSMT विदर्भ एक्सप्रेस

17058 – लिंगमपल्ली-CSMT देवगिरी एक्सप्रेस

12618 – हजरत निजामुद्दीन-एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस

12138 – फिरोजपुर कैंट-CSMT पंजाब मेल

12290 – नागपुर-CSMT दुरंतो एक्सप्रेस

12154 – रानी कमलापति-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस

05585 – सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस

12152 – शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस

इन ट्रेनों को प्रभावित सेक्शन से गुजरते समय लगभग 15 से 20 मिनट की देरी का सामना करना पड़ सकता है.

किन रेलवे सेक्शन पर होगा काम?

सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन में 1 नवंबर को दो प्रमुख हिस्सों में काम किया जाएगा. पहला ब्लॉक खारडी-कसारा सेक्शन की अप और डाउन मेन लाइन पर सुबह 3 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा. यहां कसारा यार्ड में ओवरहेड इलेक्ट्रिकल उपकरण लगाए जाएंगे. यह काम आसनगांव-कसारा तीसरी रेल लाइन परियोजना का हिस्सा है.

वहीं, दूसरा ब्लॉक दादर-कल्याण सेक्शन की अप और डाउन स्लो लाइनों पर रात 1:20 बजे से 2:50 बजे तक रहेगा. इसके अलावा पांचवीं और छठी लाइन पर सुबह 1:20 बजे से 4:20 बजे तक काम किया जाएगा. घाटकोपर स्टेशन पर पुराने फुट ओवरब्रिज के ढांचे को हटाने के लिए यह व्यवस्था की गई है.

मुंबई लोकल यात्रियों को भी रहना होगा सावधान

इस ब्लॉक का असर कुछ लोकल ट्रेनों पर भी पड़ेगा. कसारा से सुबह 3:51 और 4:59 बजे रवाना होने वाली दो लोकल ट्रेनें तीसरी लाइन से चलाई जाएंगी. इस दौरान खारडी और उमरमाली स्टेशन पर इनका ठहराव नहीं होगा. वहीं, दादर-कल्याण सेक्शन की कुछ सेवाएं भी वैकल्पिक ट्रैक से चलेंगी और कोपर तथा ठाकुर्ली स्टेशन पर नहीं रुकेंगी.

सफर से पहले जरूर चेक करें अपडेट

रेलवे ने यात्रियों को यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखने की सलाह दी है. हालांकि, जारी सूचना में इन ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा नहीं की गई है, बल्कि देरी और रूट बदलने की संभावना जताई गई है. इसलिए परेशानी से बचने के लिए यात्री रेलवे की आधिकारिक जानकारी और ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर जांच लें.

इन तीन ट्रेनों का बदलेगा रास्ता

दादर-कल्याण सेक्शन में भी तीन एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्धारित रूट में अस्थायी बदलाव किया जाएगा.

22538 LTT-गोरखपुर एक्सप्रेस: ठाणे से दिवा के बीच डाउन स्लो लाइन की जगह डाउन फास्ट लाइन से चलाई जाएगी. इसके बाद दिवा से कल्याण तक डाउन स्लो लाइन का इस्तेमाल होगा.

18030 शालीमार-LTT एक्सप्रेस: कल्याण से दिवा के बीच अप फास्ट लाइन से गुजरेगी.

18519 विशाखापत्तनम-LTT एक्सप्रेस: इसे भी कल्याण-दिवा के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा.

इन सेवाओं के भी लगभग 15 से 20 मिनट देरी से पहुंचने की संभावना है.

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