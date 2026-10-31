भारत की सबसे लंबी ट्रेन की यात्रा कौनसी है, कितने दिन लगेंगे, किराया क्या है?

भारत में ट्रेन से सफर करना केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि देश को करीब से जानने का भी मौका है. भारतीय रेलवे में एक ऐसी ट्रेन है, जो यात्रियों को पूर्वोत्तर भारत से लेकर देश के दक्षिणी छोर तक ले जाती है.

इस सफर में कहीं चाय के बागान नजर आते हैं, तो कहीं हरे-भरे मैदान और समुद्र के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. करीब 75 घंटे चलने वाली इस ट्रेन की यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसने लोगों का ध्यान भारत की विशाल रेल कनेक्टिविटी की ओर खींचा है.

असम के चाय बागानों से बंगाल के मैदानों तक

विवेक एक्सप्रेस का सफर डिब्रूगढ़ से शुरू होता है. असम का यह इलाका अपने चाय बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. आगे बढ़ते हुए ट्रेन गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेल मार्गों से गुजरती है.

इस दौरान यात्रियों को हरियाली, खेत, छोटे कस्बे और व्यस्त रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं. उत्तर बंगाल का क्षेत्र भी इस यात्रा को खास बनाता है, जहां प्राकृतिक नजारों के साथ स्थानीय जीवन की झलक दिखाई देती है.

भारत की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा कौन-सी है?

भारत की सबसे लंबी रेल यात्राओं में विवेक एक्सप्रेस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है. लगभग 4,188 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे करीब 75 घंटे लगते हैं. यानी यात्रियों को इस सफर में तीन दिन से ज्यादा समय ट्रेन में बिताना पड़ता है. इस यात्रा की खासियत सिर्फ इसकी लंबाई नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाली भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता भी है.

केरल की हरियाली से कन्याकुमारी तक

आगे का सफर केरल से होकर तमिलनाडु की ओर बढ़ता है. केरल के हरे-भरे इलाकों और नारियल के पेड़ों से गुजरने के बाद ट्रेन अपने अंतिम गंतव्य कन्याकुमारी पहुंचती है. कन्याकुमारी मुख्य भारत का दाक्षिण छोर है, यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल और समुद्र के खूबसूरत दृश्य पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है चर्चा?

यात्री गणेश, जो इंस्टाग्राम पर @runontrack नाम से वीडियो साझा करते हैं, ने डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की यात्रा का अनुभव दिखाया है. उनकी पोस्ट ने लंबी ट्रेन यात्राओं और भारत की विविधता में दिलचस्पी रखने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

जो लोग इस सफर की योजना बना रहे हैं, उन्हें टिकट, यात्रा की अवधि और ट्रेन के समय की जानकारी पहले जांच लेनी चाहिए. लगभग तीन दिन का यह सफर उन यात्रियों के लिए खास हो सकता है, जो मंजिल तक जल्दी पहुंचने के बजाय रास्ते के अनुभवों को भी यादगार बनाना चाहते हैं.

ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बदल जाता है नजारा

दक्षिण की ओर बढ़ने पर ट्रेन ओडिशा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख रेल मार्गों से गुजरती है. भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा जैसे शहर इस लंबे रूट के महत्वपूर्ण पड़ावों में शामिल हैं.

इन क्षेत्रों से गुजरते समय यात्रियों को अलग-अलग राज्यों की जीवनशैली, खानपान और स्थानीय संस्कृति को देखने का अवसर मिलता है. विशाखापत्तनम जैसे तटीय शहर इस यात्रा में समुद्र से जुड़े नजारों की झलक भी देते हैं. हालांकि, खिड़की से दिखने वाले दृश्य ट्रेन के समय और मार्ग के हिस्से पर निर्भर करते हैं.

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