हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस योजना में महिलाओं को मिल रहे हैं 10 हजार रुपये, जान लीजिए कैसे करना होगा आवेदन?

इस योजना में महिलाओं को मिल रहे हैं 10 हजार रुपये, जान लीजिए कैसे करना होगा आवेदन?

Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना में 10 हजार रुपये आर्थिक मदद दी जा रही है. जानें कौन इसका लाभ ले सकता है और क्या है आवेदन की प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 01 Nov 2025 10:08 AM (IST)
Mahila Rojgar Yojana:  देश में सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिनका उद्देश्य लोगों की मदद और विकास को बढ़ावा देना है. इनमें से कई योजनाएं खासतौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना. 

जिसे बिहार की नीतीश सरकार ने शुरू किया है. इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. जिससे वह अपना छोटा कारोबार शुरू कर सकें. चलिए आपको बताते हैं कैसे किया जा सकता है इस योजना में आवेदन. 

इन महिलाओं को मिलेगा फायदा

बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल बिहार राज्य की महिलाओं को मिलेगा जो जीविका समूह से जुड़ी हैं. सरकार की ओर से अब तक पांच किस्तें जारी की जा चुकी हैं और छठवीं किस्त 31 अक्टूबर को जारी की गई. योजना के तहत अब तक एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभ ले चुकी हैं. 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना है. जिससे वह खुद का बिजनेस शुरू कर सकें. सरकार द्वारा 18 तरह के छोटे बिजनेस में निवेश के लिए यह आर्थिक सहायता दी जाती है. पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. अगर कोई महिला अपना काम छह महीने तक जारी रखती है. तो उसे आगे 2 लाख रुपये तक की एक्सट्रा सहायता भी दी जा सकती है.

ग्रामीण इलाके की महिलाएं ऐसे करें आवेदन

ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं. वहअपने ग्राम संगठन में आवेदन फॉर्म जमा कर सकती हैं. इसके लिए ग्राम संगठन की एक खास बैठक बुलाई जाएगी. जिसमें सभी इच्छुक महिलाओं के आवेदन लिए जाएंगे. जो महिलाएं अभी तक किसी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं. उन्हें पहले उस समूह की सदस्य बनना होगा. तभी वह आवेदन कर पाएंगी.

शहरों में रहने वाली महिलाएं ऐसे कर सकती हैं अप्लाई

शहरों में रहने वाली महिलाएं योजना की वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखें जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और जीविका समूह से जुड़ने का आवेदन फॉर्म. इसके साथ ग्राम संगठन की ओर से परिवार की जानकारी वाला फॉर्म और जिस काम या व्यवसाय की शुरुआत करनी है. उसकी जानकारी भी देनी होगी. सभी दस्तावेज सही तरीके से भरने और जमा करने के बाद आवेदन जमा होगा.

Published at : 01 Nov 2025 10:08 AM (IST)
Bihar Government Utility News Mahila Rojgar Yojana
