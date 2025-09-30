हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?

Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?

Bihar Assembly Elections: बिहार चुनाव के लिए आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाली है. चलिए जानें कि अगर इस लिस्ट में किसी वोटर का नाम कट गया है तो वो उसे कैसे जुड़वा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधि पाल | Updated at : 30 Sep 2025 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Assembly Elections: बिहार निर्वाचन आयोग ने आज यानि 30 सितंबर को SIR प्रक्रिया के तहत तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची जारी करने की घोषणा की है. इस सूची में राज्य के सभी रजिस्टर्ड मतदाताओं के नाम शामिल होंगे. SIR प्रक्रिया के तहत पिछले तीन महीनों से मतदाता डेटा का सत्यापन कर रहे थे. इस दौरान कई संशोधन किए गए और ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे. यह कदम उन नामों को हटाने के लिए उठाया गया था, जिनमें दस्तावेज या जानकारी के आधार पर असमानता पाई गई थी. चलिए जानें कि अगर किसी का नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया है तो कैसे जुड़वा सकते हैं.

कैसे जुड़वा सकते हैं नाम

बिहार में चुनावों के करीब आते ही मतदाता सूची पर लोगों की निगाहें रहती हैं. अक्सर कई मतदाताओं को डर होता है कि उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हट गया होगा. इस स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग ECI ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हट गया है, तो उसे दो तरीके से फिर से अपनी जानकारी अपडेट करवाई जा सकती है.

इस वेबसाइट पर करें चेक

सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं. इसके लिए आप ऑनलाइन नाम एड करा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट https://www.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएं. यहां आप अपना EPIC नंबर या नाम डालकर सर्च कर सकते हैं. साथ ही अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र का चयन करना होगा. इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका नाम सूची में है या नहीं.

ऑनलाइन कैसे जुड़वाएं नाम

यदि आप ऑनलाइन नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया काफी सरल है. इसके लिए NVSP पोर्टल पर लॉगिन करें या Voter Helpline App डाउनलोड करें. इसके बाद ऐप या पोर्टल पर जाकर Form 6 भरें, जो नए मतदाता पंजीकरण या नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित फॉर्म है. फॉर्म भरते समय आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. 

आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. यह तरीका उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है.

ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं आवेदन

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते या ऑफलाइन आवेदन करना पसंद करते हैं, उनके लिए ऑफलाइन तरीका मौजूद है. इसके लिए अपने क्षेत्र के Booth Level Officer से संपर्क करें. BLO आपको Form 6 देगा, जिसे भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा. 

यदि आपने पहले कभी वोटर कार्ड बनवाया है, तो उसकी जानकारी भी शेयर करनी होगी. BLO सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके अपने क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा. दस्तावेजों की जांच और वेरिफिकेशन के बाद आपको आवेदन की Acknowledgement प्राप्त होगी.

यह भी पढ़ें: घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट

Published at : 30 Sep 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Elections Bihar Voter List Bihar Final Voter List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
Advertisement

वीडियोज

आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
रजत बेदी ने द बैड्स आफ बालीवुड में पिता-पुत्र के दिल को छू लेने वाले सीन की प्रशंसा की - प्योर इमोशन!
UP ATS: Jang-e-Jihad की थी तैयारी, ATS ने की गिरफ्तारी | ABP News
Bareilly Violence: Maulana Tauqeer Raza के करीबी Dr. Nafees गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन की तैयारी | ABP NEWS
One More Time Kishore Kumar: Legacy, लिगेसी, गायन युगल और अधिक फ़ुट। शान, अलीशा, शाल्मली, शमीर और मामे खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
लाइफस्टाइल
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
यूटिलिटी
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget