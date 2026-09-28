Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलोन पर लें LPG सिलेंडर, वो भी बिना ब्याज के, हर महीने देने होंगे सिर्फ 100 रुपए

लोन पर लें LPG सिलेंडर, वो भी बिना ब्याज के, हर महीने देने होंगे सिर्फ 100 रुपए

भारतगैस की माइक्रो-लोन सुविधा से ग्राहक LPG रिफिल के लिए 600 उधार ले सकते हैं. इस रकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और इसे 100 की 6 साप्ताहिक किस्तों में चुकाना होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 28 Sep 2026 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपके रसोई घर में भी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो यह खबर आपके काम की है. अब अगर अचानक आपके घर में LPG सिलेंडर खत्म हो जाए और उस समय आपके पास सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे कम हों, तो भारतगैस की माइक्रोफाइनेंस सुविधा आपके काम आ सकती है. Bharat Petroleum LPG ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि अब आप LPG रिफिल के लिए 600 तक का माइक्रो-लोन ले सकते हैं और इस रकम को बिना ब्याज के आसान किस्तों में चुका सकते हैं.

इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको एकमुश्त रकम तुरंत देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 600 की रकम को 100 की 6 साप्ताहिक किस्तों में चुकाया जा सकता है. यानी इस तरह कुल 600 की रकम पूरी की जा सकती है. पोस्टर में दी गई जानकारी के मुताबिक, यह सुविधा BNPL यानी Buy Now, Pay Later मॉडल पर आधारित बताई गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
LPG की eKYC पूरी नहीं हुई को क्या 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे?
LPG की eKYC पूरी नहीं हुई को क्या 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे?
यूटिलिटी
यूपी और हरियाणा की नंबर प्लेट पर दिल्ली में PUC चेकिंग, क्या नियम अलग हैं?
यूपी और हरियाणा की नंबर प्लेट पर दिल्ली में PUC चेकिंग, क्या नियम अलग हैं?
यूटिलिटी
छठ पर घर जाने वालों को तोहफा, रेलवे मोबाइल पर बताएगा किन स्पेशल ट्रेनों में बची हैं सीटें
छठ पर घर जाने वालों को तोहफा, रेलवे मोबाइल पर बताएगा किन स्पेशल ट्रेनों में बची हैं सीटें
यूटिलिटी
छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल
छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल

क्या है भारतगैस की माइक्रो-लोन सुविधा?

  • LPG रिफिल के लिए 600 का माइक्रो-लोन मिल सकता है.
  • इस लोन पर 0% ब्याज बताया गया है.
  • रकम को 100 की 6 साप्ताहिक किस्तों में चुकाना होगा.
  • यानी सिलेंडर की जरूरत होने पर पूरी रकम एक साथ देने का दबाव कम हो सकता है.
  • यह सुविधा Buy Now, Pay Later (BNPL) मॉडल के तहत दी जा रही है.
  • बताया जा रहा है कि यह सुविधा वनएग्रो फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी ममें मौजूद है.

कैसे ले सकते हैं इस सुविधा का फायदा?

मान लीजिए अगर आपको अचानक LPG सिलेंडर की जरूरत है और आपको 600 रुपए की जरूरत है, लेकिन उस समय आपके पास पूरी रकम नहीं है. हालांकि, ऐसी स्थिति में आप इस माइक्रो-फाइनेंस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपने भारतगैस वितरक से संपर्क करना होगा. वहां आप इस सुविधा की उपलब्धता, पात्रता और आवेदन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं. 

छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Bharatgas Micro Loan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG की eKYC पूरी नहीं हुई को क्या 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे?
LPG की eKYC पूरी नहीं हुई को क्या 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे?
यूटिलिटी
यूपी और हरियाणा की नंबर प्लेट पर दिल्ली में PUC चेकिंग, क्या नियम अलग हैं?
यूपी और हरियाणा की नंबर प्लेट पर दिल्ली में PUC चेकिंग, क्या नियम अलग हैं?
यूटिलिटी
छठ पर घर जाने वालों को तोहफा, रेलवे मोबाइल पर बताएगा किन स्पेशल ट्रेनों में बची हैं सीटें
छठ पर घर जाने वालों को तोहफा, रेलवे मोबाइल पर बताएगा किन स्पेशल ट्रेनों में बची हैं सीटें
यूटिलिटी
छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल
छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
मध्य प्रदेश
उज्जैन शाही मस्जिद का 3 फीट का हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
उज्जैन शाही मस्जिद का 3 फीट का हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
क्रिकेट
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget