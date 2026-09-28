लोन पर लें LPG सिलेंडर, वो भी बिना ब्याज के, हर महीने देने होंगे सिर्फ 100 रुपए

अगर आपके रसोई घर में भी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो यह खबर आपके काम की है. अब अगर अचानक आपके घर में LPG सिलेंडर खत्म हो जाए और उस समय आपके पास सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे कम हों, तो भारतगैस की माइक्रोफाइनेंस सुविधा आपके काम आ सकती है. Bharat Petroleum LPG ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि अब आप LPG रिफिल के लिए 600 तक का माइक्रो-लोन ले सकते हैं और इस रकम को बिना ब्याज के आसान किस्तों में चुका सकते हैं.

इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको एकमुश्त रकम तुरंत देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 600 की रकम को 100 की 6 साप्ताहिक किस्तों में चुकाया जा सकता है. यानी इस तरह कुल 600 की रकम पूरी की जा सकती है. पोस्टर में दी गई जानकारी के मुताबिक, यह सुविधा BNPL यानी Buy Now, Pay Later मॉडल पर आधारित बताई गई है.

क्या है भारतगैस की माइक्रो-लोन सुविधा?

LPG रिफिल के लिए 600 का माइक्रो-लोन मिल सकता है.

इस लोन पर 0% ब्याज बताया गया है.

रकम को 100 की 6 साप्ताहिक किस्तों में चुकाना होगा.

यानी सिलेंडर की जरूरत होने पर पूरी रकम एक साथ देने का दबाव कम हो सकता है.

यह सुविधा Buy Now, Pay Later (BNPL) मॉडल के तहत दी जा रही है.

बताया जा रहा है कि यह सुविधा वनएग्रो फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी ममें मौजूद है.

रसोई की ज़रूरतें अब आर्थिक चिंता से नहीं रुकेंगी। उपलब्ध सूक्ष्म-वित्तीय (माइक्रोफाइनेंस) सुविधा का लाभ उठाकर भारतगैस रिफिल अभी लें, भुगतान बाद में करें अधिक जानकारी के लिए अपने भारतगैस वितरक से संपर्क करें। #Bharatgas #BPCL #BuyNowPayLater #LPG #FuellingPossibilities @PetroleumMin @HardeepSPuri @neerajmittalias @Secretary_MoPNG @BPCLimited @DirectorM_BPCL @cmdbpcl — Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) September 24, 2026

कैसे ले सकते हैं इस सुविधा का फायदा?

मान लीजिए अगर आपको अचानक LPG सिलेंडर की जरूरत है और आपको 600 रुपए की जरूरत है, लेकिन उस समय आपके पास पूरी रकम नहीं है. हालांकि, ऐसी स्थिति में आप इस माइक्रो-फाइनेंस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपने भारतगैस वितरक से संपर्क करना होगा. वहां आप इस सुविधा की उपलब्धता, पात्रता और आवेदन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.

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