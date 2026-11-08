बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत से 13 ट्रेनों का शेड्यूल होगा प्रभावित?

रेलवे यात्रियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर आरामदायक और सुविधाजनक माना जाता है. अब बेंगलुरु और गोवा के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है. इससे दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर की सुविधा मिलने वाली है, लेकिन इस नई ट्रेन के संचालन का असर पहले से चल रही कई ट्रेनों पर भी पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, वंदे भारत को प्राथमिकता देने के लिए रेलवे 13 मौजूदा ट्रेनों के समय में बदलाव कर सकता है. इससे रोजाना सफर करने वाले करीब 15 हजार यात्रियों को परेशानी हो सकती है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, नई वंदे भारत से करीब 1,100 यात्रियों को फायदा होगा, जबकि मौजूदा ट्रेनों के समय में बदलाव से करीब 15,000 नियमित यात्रियों की यात्रा प्रभावित होने की आशंका है. रेलवे की योजना यशवंतपुर और मडगांव के बीच इस ट्रेन को चलाने की है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नई ट्रेन का रूट, टाइमिंग क्या होगी और किन ट्रेनों के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है.

कब शुरू होगी बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत?

रेल मंत्रालय ने 31 अक्टूबर को यशवंतपुर और मडगांव के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की जानकारी दी थी. इसके लिए ट्रेन नंबर 26655 और 26656 तय किए गए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सेवा नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है, हालांकि अभी तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह ट्रेन हफ्ते में छह दिन चलेगी.

क्या होगा ट्रेन का रूट और टाइमिंग?

यह ट्रेन यशवंतपुर से सुबह 7:35 बजे रवाना होगी, जबकि बुधवार को इसकी सेवा नहीं होगी. वापसी में मडगांव से सुबह 8:20 बजे चलेगी और रात 9:15 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी. इसके रास्ते में श्रवणबेलगोला, हासन, सकलेशपुरा, सुब्रह्मण्य रोड, मंगलुरु जंक्शन, उडुपी, कुंदपुरा, मुर्देश्वर और कारवार समेत 12 स्टेशन होंगे.

किन ट्रेनों के समय पर पड़ेगा असर?

नई वंदे भारत के संचालन से जिन ट्रेनों पर असर पड़ने की आशंका है, उनमें कारवार-यशवंतपुर एक्सप्रेस (16516) का बेंगलुरु पहुंचने का समय रात 8:50 बजे से बदलकर 10:15 बजे हो सकता है. वहीं, गोमटेश्वर एक्सप्रेस (16576) के मंगलुरु से रवाना होने का समय सुबह 7 बजे से बदलकर 11:40 बजे करने का प्रस्ताव है. इससे यशवंतपुर पहुंचने का समय शाम 4:30 बजे से बढ़कर रात 10:15 बजे हो सकता है.

इसके अलावा, यशवंतपुर-हासन सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22679) की औसत रफ्तार भी दोनों दिशाओं में 55 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो सकती है. कॉरिडोर की कुछ अन्य ट्रेनों को भी 10 से 25 मिनट की देरी का सामना करना पड़ सकता है.

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