ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबुजुर्ग ने पोस्ट ऑफिस में जमा किए 1 लाख, पोस्टमास्टर लेकर भागा

बुजुर्ग ने पोस्ट ऑफिस में जमा किए 1 लाख, पोस्टमास्टर लेकर भागा

कर्नाटक के गडग जिला उपभोक्ता आयोग ने पोस्ट ऑफिस में जमा बुजुर्ग महिला के एक लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है. साथ ही मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च का मुआवजा देने को कहा है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Nov 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में बढ़ती उम्र के साथ लोग अपनी जमा पूंजी को ऐसी जगह रखना चाहते हैं, जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर नियमित आमदनी भी मिलती रहे. अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में पैसा जमा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. कर्नाटक में एक बुजुर्ग महिला ने पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए 1,00,500 रुपए जमा किए थे.

इसके बदले उन्हें पोस्टमास्टर ने हस्ताक्षर और मुहर लगी दो रसीदें भी दीं, लेकिन न तो खाते से जुड़े दस्तावेज मिले और न ही जमा रकम का कोई हिसाब. बाद में पता चला कि संबंधित पोस्टमास्टर कथित तौर पर पैसे लेकर फरार हो गया है. इस मामले में गडग जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग को महिला की जमा रकम ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है. इसके अलावा मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए भी अलग से मुआवजा देने को कहा गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
इंडिया ट्रेड फेयर जाना अब पड़ेगा महंगा, वीकेंड पर एंट्री के लिए देने होंगे 200 रुपये
इंडिया ट्रेड फेयर जाना अब पड़ेगा महंगा, वीकेंड पर एंट्री के लिए देने होंगे 200 रुपये
यूटिलिटी
अब कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी सरकारी नौकरी? पेंशन पर SC ने पूछे सवाल
अब कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी सरकारी नौकरी? पेंशन पर SC ने पूछे सवाल
यूटिलिटी
ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले सावधान, IRCTC ने कई वेबसाइट्स के खिलाफ कसा शिकंजा
ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले सावधान, IRCTC ने कई वेबसाइट्स के खिलाफ कसा शिकंजा
यूटिलिटी
दीवाली पर घर जाने की टेंशन खत्म! भोपाल रेलवे ने चलाई 20 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें लिस्ट
दीवाली पर घर जाने की टेंशन खत्म! भोपाल रेलवे ने चलाई 20 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें लिस्ट

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 14 नवंबर 2023 का है. ललिता नाम की महिला ने कर्नाटक के कोडिकोप्पा ब्रांच पोस्ट ऑफिस में SCSS अकाउंट खुलवाने के लिए एक लाख रुपये और सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए 500 रुपये जमा किए थे. पोस्टमास्टर ने उन्हें दोनों रकम की रसीद दी, लेकिन SCSS सर्टिफिकेट और सेविंग्स अकाउंट की पासबुक जारी नहीं की. बार-बार मांगने के बाद भी जब दस्तावेज नहीं मिले, तो महिला ने डाक विभाग में शिकायत की.

डाक विभाग ने रकम जमा रकम पर उठाए सवाल 

डाक विभाग ने महिला के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास तय SB-26(T) रसीद नहीं थी और विभाग के रिकॉर्ड में भी जमा रकम की एंट्री नहीं मिली. हालांकि, महिला ने आयोग के सामने पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर और मुहर वाली दोनों नकद रसीदें पेश कीं.

आयोग ने डाक विभाग को क्यों ठहराया जिम्मेदार?

आयोग ने पाया कि दोनों रसीदों पर पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर और मुहर मौजूद थे. इसलिए सिर्फ तय फॉर्मेट की रसीद नहीं होने के आधार पर महिला के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता. आयोग का कहना था कि जमा रकम का हिसाब रखना और जरूरी दस्तावेज जारी करना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी थी. यही वजह है कि आयोग ने डाक विभाग को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार माना. 

29 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेश में आयोग ने डाक अधिकारियों को 1,00,500 रुपये 7 नवंबर 2024 से पेमेंट होने तक 6% सालाना ब्याज के साथ लौटाने को कहा है. इसके अलावा महिला को मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये देने होंगे. इस तरह ब्याज को छोड़कर कुल 1,15,500 रुपये का पेमेंट करना होगा. साथ ही आयोग ने आदेश दिया है कि यह रकम आठ हफ्ते के भीतर दी जाए.

दीवाली पर घर जाने की टेंशन खत्म! भोपाल रेलवे ने चलाई 20 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें लिस्ट

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 07 Nov 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Post Office Fraud Senior Citizens Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
इंडिया ट्रेड फेयर जाना अब पड़ेगा महंगा, वीकेंड पर एंट्री के लिए देने होंगे 200 रुपये
इंडिया ट्रेड फेयर जाना अब पड़ेगा महंगा, वीकेंड पर एंट्री के लिए देने होंगे 200 रुपये
यूटिलिटी
अब कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी सरकारी नौकरी? पेंशन पर SC ने पूछे सवाल
अब कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी सरकारी नौकरी? पेंशन पर SC ने पूछे सवाल
यूटिलिटी
ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले सावधान, IRCTC ने कई वेबसाइट्स के खिलाफ कसा शिकंजा
ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले सावधान, IRCTC ने कई वेबसाइट्स के खिलाफ कसा शिकंजा
यूटिलिटी
दीवाली पर घर जाने की टेंशन खत्म! भोपाल रेलवे ने चलाई 20 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें लिस्ट
दीवाली पर घर जाने की टेंशन खत्म! भोपाल रेलवे ने चलाई 20 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
पंजाब
पंजाब: परविंदर झोटा का हुआ पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार, 2 करोड़ मुआवजे की मांग
पंजाब: परविंदर झोटा का हुआ पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार, 2 करोड़ मुआवजे की मांग
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के नाम सबसे ज्यादा 'हार', भारत ने ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड का तोड़ा रिकॉर्ड 
न्यूजीलैंड के नाम सबसे ज्यादा 'हार', भारत ने ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड का तोड़ा रिकॉर्ड 
इंडिया
IAF ने 13629 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उतार रचा इतिहास, चीन की बढ़ेगी टेंशन!
IAF ने 13629 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उतार रचा इतिहास, चीन की बढ़ेगी टेंशन!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
कार
Fast Cars India: हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
शिक्षा
RBSE Rajsthan Board Exam 2027: राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget