ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWinter Vegetable Farming: दिसंबर में चाहिए कमाई, तो खाली खेतों में अभी लगा दीजिए ये सब्जियां

Winter Vegetable Farming: दिसंबर में चाहिए कमाई, तो खाली खेतों में अभी लगा दीजिए ये सब्जियां

क्या आपका खेत नवंबर में खाली पड़ा है? असल में सर्दियों में हरी सब्जियों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में आप पालक, मेथी, मूली और धनिया जैसी फसलें लगाकर दिसंबर में अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 08 Nov 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

खेती में मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ बड़ी फसलों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. किसान अगर मौसम और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर खेती करें, तो कम समय में तैयार होने वाली सब्जियों से भी अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं. खासकर सर्दियों का मौसम सब्जियों की खेती के लिए अच्छा माना जाता है. इस दौरान बाजार में हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ मूली, गाजर और दूसरी मौसमी सब्जियों की मांग बढ़ जाती है.

नवंबर का महीना ऐसे किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिनके खेत खरीफ फसल की कटाई के बाद खाली पड़े हैं. किसान इन खेतों में कम अवधि वाली सब्जियां लगा सकते हैं, जिनकी कुछ किस्मों से दिसंबर में ही पत्तियों या जड़ों की शुरुआती तुड़ाई शुरू हो सकती है. जानिए ऐसी सब्जियों के बारे में, जिन्हें अभी लगाकर आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Bharat Rice: भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
एग्रीकल्चर
Duck Farming: 1000 बत्तख पालने में रोज कितना आता है खर्च? जानें पूरा हिसाब
1000 बत्तख पालने में रोज कितना आता है खर्च? जानें पूरा हिसाब
एग्रीकल्चर
Sugarcane Farming: गन्ने की नई किस्म तैयार, एक हेक्टेयर में 95 टन तक होगी पैदावार
गन्ने की नई किस्म तैयार, एक हेक्टेयर में 95 टन तक होगी पैदावार
एग्रीकल्चर
Seedless Parwal: बिना बीज वाले परवल की बढ़ गई डिमांड, किचन गार्डन में ऐसे करें इसकी खेती
बिना बीज वाले परवल की बढ़ गई डिमांड, किचन गार्डन में ऐसे करें इसकी खेती

पालक की खेती से शुरू करें कमाई

सर्दियों में पालक की मांग काफी रहती है. इसकी खेती के लिए नवंबर का महीना अच्छा माना जाता है. किसान खाली खेत में पालक के बीज सीधे बो सकते हैं. इसकी पत्तियां जल्दी तैयार होती हैं और सामान्य परिस्थितियों में करीब 30-50 दिनों में पहली कटाई की जा सकती है. एक बार फसल तैयार होने के बाद पत्तियों की कई बार कटाई संभव है. पालक की खेती के लिए भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी अच्छी रहती है. वहीं खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना भी जरूरी होता है. आप पालक की ऐसी किस्मों का चयन करें, जो आपके क्षेत्र के मौसम के अनुकूल हों.

मेथी की खेती से मिलेगा जल्दी उत्पादन

मेथी ऐसी सब्जी है, जिसकी मांग सर्दियों में घरों और बाजारों दोनों जगह रहती है. इसकी पत्तियों का इस्तेमाल सब्जी, पराठे और दूसरे व्यंजनों में किया जाता है. ऐसे में आप नवंबर में मेथी की बुवाई कर के अच्छी आमदनी पा सकते हैं.  मेथी की हरी पत्तियां सामान्य तौर पर 25-45 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. इसकी खेती में ज्यादा कठीन तकनीक की जरूरत नहीं होती. खेत तैयार करके बीज की बुवाई की जा सकती है. वहीं नियमित सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण से अच्छी गुणवत्ता की पत्तियां हासिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Donkey Milk Business: कैसे करें गधी के दूध का बिजनेस, कुछ ही महीनों में बना देगा लखपति

मूली की खेती भी है अच्छा विकल्प

मूली सर्दियों की प्रमुख सब्जियों में शामिल है. नवंबर में इसकी किस्मों की बुवाई करके किसान बाजार में अच्छी मांग का फायदा उठा सकते हैं. मूली की फसल सामान्य तौर पर 40-70 दिनों में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है. मूली की खेती के लिए भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है. इसकी जड़ों के विकास के दौरान खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी है. वहीं समय पर खुदाई करने से मूली की गुणवत्ता अच्छी रहती है.

धनिया की खेती से भी होगी अतिरिक्त कमाई

धनिया का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय रसोई में होता है. सर्दियों में इसकी हरी पत्तियों की मांग बढ़ जाती है. किसान नवंबर में खाली खेतों में धनिया की बुवाई कर सकते हैं. इसकी हरी पत्तियों की पहली कटाई करीब 30-45 दिनों में की जा सकती है. धनिया की खेती के लिए खेत में नमी बनाए रखना जरूरी है. बीज बोने से पहले उन्हें हल्का रगड़कर दो हिस्सों में बांटने से अंकुरण में मदद मिल सकती है. साथ ही किसान हरी पत्तियों के अलावा बीज उत्पादन के लिए भी इसकी खेती कर सकते हैं.

बुवाई से पहले इन बातों का रखें ध्यान

किसानों को सब्जियों की खेती शुरू करने से पहले अपने आसपास की मंडियों में उनकी मांग और भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. एक साथ पूरे खेत में एक ही सब्जी लगाने के बजाय अलग-अलग सब्जियों की खेती करना बेहतर विकल्प होता है. इससे बाजार में किसी एक सब्जी के भाव गिरने पर नुकसान का जोखिम कम किया जा सकता है. इसके अलावा खेती के लिए प्रमाणित बीज का चुनाव, खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना और जरूरत के अनुसार सिंचाई करना बेहतर होता है. हर 10-15 दिन के अंतराल पर थोड़ी-थोड़ी बुवाई करने से बाजार में लगातार ताजा सब्जियां पहुंचाई जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें: Mandi Rate: सोयाबीन से तुअर तक के दाम में उछाल, किसानों को MSP से ज्यादा मिल रहा भाव

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Bharat Rice: भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
एग्रीकल्चर
Duck Farming: 1000 बत्तख पालने में रोज कितना आता है खर्च? जानें पूरा हिसाब
1000 बत्तख पालने में रोज कितना आता है खर्च? जानें पूरा हिसाब
एग्रीकल्चर
Sugarcane Farming: गन्ने की नई किस्म तैयार, एक हेक्टेयर में 95 टन तक होगी पैदावार
गन्ने की नई किस्म तैयार, एक हेक्टेयर में 95 टन तक होगी पैदावार
एग्रीकल्चर
Seedless Parwal: बिना बीज वाले परवल की बढ़ गई डिमांड, किचन गार्डन में ऐसे करें इसकी खेती
बिना बीज वाले परवल की बढ़ गई डिमांड, किचन गार्डन में ऐसे करें इसकी खेती
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'
इंडिया
CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, वेणुगोपाल ने बताया कैसे खत्म होगा आंदोलन
CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, वेणुगोपाल ने बताया कैसे खत्म होगा आंदोलन
क्रिकेट
Diwali 2026: विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा
विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
हेल्थ
Diwali 2026: पटाखों से हाथ जल जाए तो गलती से भी न करें ये काम, बढ़ जाएगी परेशानी
पटाखों से हाथ जल जाए तो गलती से भी न करें ये काम, बढ़ जाएगी परेशानी
एग्रीकल्चर
Bharat Rice: भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget