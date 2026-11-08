पूरा देश रोशनी के त्योहार दीपावली के जश्न में डूबा है. लोग एक-दूसरे को अलग-अलग अंदाज में दीवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं. क्रिकेट दिग्गजों ने भी देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं. आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली व भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने खास अंदाज में दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लोगों और उनके परिवारों के लिए खुशहाली और कभी न खत्म होने वाली सकारात्मकता की कामना करते हुए एक दिवाली-थीम वाली तस्वीर पोस्ट की.

कोहली ने अपने पोस्ट में लिखा, "रोशनी का त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और कभी न खत्म होने वाली सकारात्मकता लाए, आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

Virat Kohli's Instagram story on Diwali. 🪔❤️ #HappyDiwali https://t.co/5WV732XWEg — Sandeep Yadav 🪔 (@Kohliitak2) November 8, 2026

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "रोशनी का यह त्योहार शांति, तरक्की और खुशहाली से भरा भविष्य बनाने के हमारे इरादे को और मजबूत करे. सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

May the festival of lights strengthen our resolve to build a future filled with peace, progress and prosperity. Wishing everyone a very Happy Diwali 🪔 https://t.co/2u87wRJaT4 — Jay Shah (@JayShah) November 8, 2026

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, "हम बड़ी जीत और एक अरब दिलों के लिए खेलते हैं. हैप्पी दीवाली."

" We Play to Win BIG - A Billion Hearts" !!! ♥️Happy Diwali https://t.co/REC4BjliwX — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 8, 2026

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एक्स पर लिखा, "दिवाली के पवित्र त्योहार पर, दीयों की दिव्य चमक आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को दूर करे और इसे खुशी, सकारात्मकता और नई उम्मीदों से भर दे. मां लक्ष्मी की असीम कृपा और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा आपके घर और परिवार में खुशी, शांति, अच्छी सेहत और खुशहाली लाए."

इस त्योहार में पारंपरिक रूप से भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और भक्त खुशी, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं. यह उत्सव पूरे देश में एकजुटता, उम्मीद और सकारात्मकता की भावना को दिखाता है.

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