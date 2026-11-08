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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDiwali 2026: विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा

Diwali 2026: विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा

BCCI ने भी देशवासियों को रोशनी के त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि हम बड़ी जीत और एक अरब दिलों के लिए खेलते हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 08 Nov 2026 03:44 PM (IST)
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पूरा देश रोशनी के त्योहार दीपावली के जश्न में डूबा है. लोग एक-दूसरे को अलग-अलग अंदाज में दीवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं. क्रिकेट दिग्गजों ने भी देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं. आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली व भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने खास अंदाज में दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. 

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लोगों और उनके परिवारों के लिए खुशहाली और कभी न खत्म होने वाली सकारात्मकता की कामना करते हुए एक दिवाली-थीम वाली तस्वीर पोस्ट की. 

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कोहली ने अपने पोस्ट में लिखा, "रोशनी का त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और कभी न खत्म होने वाली सकारात्मकता लाए, आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "रोशनी का यह त्योहार शांति, तरक्की और खुशहाली से भरा भविष्य बनाने के हमारे इरादे को और मजबूत करे. सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, "हम बड़ी जीत और एक अरब दिलों के लिए खेलते हैं. हैप्पी दीवाली."

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एक्स पर लिखा, "दिवाली के पवित्र त्योहार पर, दीयों की दिव्य चमक आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को दूर करे और इसे खुशी, सकारात्मकता और नई उम्मीदों से भर दे. मां लक्ष्मी की असीम कृपा और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा आपके घर और परिवार में खुशी, शांति, अच्छी सेहत और खुशहाली लाए."

इस त्योहार में पारंपरिक रूप से भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और भक्त खुशी, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं. यह उत्सव पूरे देश में एकजुटता, उम्मीद और सकारात्मकता की भावना को दिखाता है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 08 Nov 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Happy Diwali BCCI VIRAT KOHLI GAUTAM GAMBHIR
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