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कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने दिवाली 2026 के मौके पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. कपल ने बेटे विहान का पहली बार फेस रिवील किया है. देखिए फोटो.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Nov 2026 03:41 PM (IST)
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विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने दिवाली 2026 के मौके पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. कपल ने बेटे विहान का पहली बार फेस रिवील किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है और बेटे के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीर साझा की है. 

 
 
 
 
 
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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 08 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Katrina Kaif VICKY KAUSHAL
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