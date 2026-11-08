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कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने दिवाली 2026 के मौके पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. कपल ने बेटे विहान का पहली बार फेस रिवील किया है. देखिए फोटो.
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने दिवाली 2026 के मौके पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. कपल ने बेटे विहान का पहली बार फेस रिवील किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है और बेटे के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीर साझा की है.
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