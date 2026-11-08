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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरोडवेज कर्मचारियों की दिवाली हुई रोशन, 10000 रुपए बोनस का ऐलान

रोडवेज कर्मचारियों की दिवाली हुई रोशन, 10000 रुपए बोनस का ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने MSRTC के करीब 83 हजार कर्मचारियों को दिवाली पर 10,000 रुपये बोनस देने का ऐलान किया है. इसके अलावा महंगाई भत्ता बढ़ेगा और पात्र कर्मचारियों को 12,500 रुपये एडवांस भी मिलेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Nov 2026 03:34 PM (IST)
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त्योहारों के मौके पर सभी नौकरीपेशा लोगों को बोनस और दूसरे आर्थिक लाभ मिलने का इंतजार रहता है. इससे उनकी खुशियां दोगुनी हो जाती है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन निगम के हजारों कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दिया है. महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) ने अपने करीब 83 हजार कर्मचारियों को दिवाली पर 10,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है. इसके अलावा कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है. योग्य कर्मचारियों को त्योहार के लिए 12,500 रुपए एडवांस भी मिलेगा.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने 5 नवंबर को इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि बोनस और महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी से निगम पर करीब 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कर्मचारियों को इस फैसले से क्या-क्या फायदा मिलेगा.

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MSRTC कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा?

महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को इस बार तीन तरह के फायदे दिए जाएंगे. 

  • करीब 83,000 कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए दिवाली बोनस मिलेगा.
  • कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है, यानी DA में 2% की बढ़ोतरी हुई है.
  • इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को त्योहार के लिए 12,500 रुपए एडवांस भी दिया जाएगा.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि फिलहाल निगम आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार चाहती है कि कर्मचारी खुशी से दीवाली मना सकें. उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे विरोध या हड़ताल से बचें, क्योंकि इससे आम यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है.

यूपी के सरकारी कर्मचारियों को भी बोनस

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का एडहॉक बोनस देने की मंजूरी दी है. इसके तहत अधिकतम 6,908 रुपए बोनस मिल सकता है. हालांकि, पूरी रकम नकद नहीं मिलेगी. मंजूर बोनस का 75% हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में जमा होगा, जबकि 25% रकम नकद दी जाएगी.

दरअसल, यह लाभ पे मैट्रिक्स लेवल-8 तक के पात्र गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा. इसमें कुछ सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के योग्य कर्मचारी भी शामिल हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 08 Nov 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Government Diwali Bonus MSRTC Bonus
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