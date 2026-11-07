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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदेश में चलेंगी 1000 नई ट्रेनें, दिल्ली-मुंबई-कोलकाता रूट पर बदलाव

देश में चलेंगी 1000 नई ट्रेनें, दिल्ली-मुंबई-कोलकाता रूट पर बदलाव

भारतीय रेलवे ने कई रूट्स पर 1000 से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाने की योजना बनाई है. ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के बीच चलेंगी, जिनसे वेटिंग टिकट की परेशानी कम हो सकती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Nov 2026 09:52 PM (IST)
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भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. आने वाले समय में ट्रेन टिकट की लंबी वेटिंग लिस्ट से यात्रियों को राहत मिल सकती है. क्योंकि रेलवे मंत्रालय देश के 7 प्रमुख रेल मार्गों पर ट्रैक की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इन रेल मार्गों पर चार ट्रैक तैयार होने के बाद 1,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा नियमित ट्रेनें चलाई जा सकेंगी.

इस योजना में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों को जोड़ने वाले रेल मार्ग शामिल हैं. इस योजना से रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रेनों की क्षमता बढ़ाना और भीड़ कम करना है.

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क्यों बढ़ रही है ट्रेन टिकट की वेटिंग?
देश में रेल यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. त्यौहारों और छुट्टियों के दौरान ये मांग और ज्यादा बढ़ जाती है. कई बिजी रेल मार्गों पर यात्री और मालगाड़ियां एक ही नेटवर्क पर चलती हैं. इससे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने में परेशानी होती है.

रेलवे के मुताबिक, देश के 7 प्रमुख रेल मार्ग करीब 11,000 किलोमीटर लंबे हैं. ये देश के कुल रेल यातायात का लगभग 41% हिस्सा संभालते हैं, जबकि रेलवे नेटवर्क में इनकी हिस्सेदारी करीब 16% है. ऐसे में इन मार्गों पर ट्रैक बढ़ाने से ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ सकती है.

इन 7 रूट्स पर बनेंगे चार ट्रैक?
रेलवे की योजना के अनुसार देश के 7 सबसे बिजी रेल कॉरिडोर पर चार रेलवे लाइनें विकसित की जाएंगी. जिससे कि एक ही समय में ज्यादा यात्री और मालगाड़ियां चलाई जा सकेंगी. ये रूट्स इस प्रकार हैं:

  • दिल्ली से हावड़ा (कोलकाता)
  • हावड़ा से चेन्नई
  • चेन्नई से मुंबई
  • मुंबई से दिल्ली
  • दिल्ली से चेन्नई
  • मुंबई से हावड़ा (कोलकाता)
  • दिल्ली से गुवाहाटी

इससे क्या फायदा होगा?
अभी कई रेल मार्गों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. ऐसे में रेलवे को नई ट्रेनें चलाने में परेशानी होती है. चार ट्रैक बनने के बाद बिजी रूट्स पर ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी. टिकट की वेटिंग लिस्ट कम करने में मदद मिलेगी, यात्री और मालगाड़ियों के संचालन में आसानी होगी. तो वहीं ट्रेनों के समय पर चलने की संभावना बेहतर हो सकती है. इसके अलावा त्योहारों और छुट्टियों में यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेनें मिल सकेंगी. हालांकि वेटिंग लिस्ट कितनी कम होगी और कितनी ट्रेनें किस मार्ग पर चलेंगी, ये रेलवे की आगे की योजना पर निर्भर करेगा.

कब तक पूरा होगा प्लान?
बता दें कि 1,000 से ज्यादा अतिरिक्त नियमित ट्रेनें कब से चलेंगी, इसकी अभी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है. ट्रैक निर्माण और विस्तार के बाद ही इन मार्गों पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की संभावना बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें: 13 साल की नौकरी, अपनी मर्जी से छोड़ी तो पेंशन गई, हाई कोर्ट का फैसला

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 07 Nov 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Train Railway News
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