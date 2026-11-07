13 साल की नौकरी, अपनी मर्जी से छोड़ी तो पेंशन गई, हाई कोर्ट का फैसला

सरकारी नौकरी में कई साल बिताने के बाद कर्मचारी को लगता है कि उसकी सेवा के आधार पर उसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलेगा. लेकिन क्या आपने काभी सोचा है कि नौकरी छोड़ने का तरीका भी पेंशन के अधिकार पर असर डाल सकता है. मेघालय हाई कोर्ट ने असम राइफल्स के एक पूर्व जवान की याचिका खारिज करते हुए साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है, तो उसकी पिछली सेवा पेंशन के लिए नहीं गिनी जा सकती.

यह मामला एक ऐसे राइफलमैन का है, जिसने करीब 13 साल तक असम राइफल्स में सेवा दी थी. उसने नौकरी से खुद डिस्चार्ज लेने का अनुरोध किया था. बाद में उसने पेंशन की मांग की, लेकिन अदालत ने नियमों का हवाला देते हुए उसका दावा खारिज कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता एल पर्लसन को 3 जनवरी 1986 को असम राइफल्स में राइफलमैन के पद पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि 30 जून 1999 को उन्हें उनकी खवाहिश के खिलाफ सेवा से हटाया गया और पहले से तैयार दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर लिए गए.

वहीं, अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने 1998 में पत्नी की बीमारी के कारण खुद समय से पहले सेवा छोड़ने की मांग की थी. अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, नवंबर 2021 में पेंशन का दावा खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

हाई कोर्ट ने किन नियमों का दिया हवाला?

कोर्ट ने पेंशन नियम 1972 के नियम 49(2) और नियम 26(1) पर जिक्र किया. नियम 49(2) के तहत 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र हो सकते हैं, लेकिन नियम 26(1) के मुताबिक अपनी मर्जी से इस्तीफा देने पर पिछली सेवा खत्म हो जाती है. इसलिए सिर्फ 13 साल नौकरी करने से पेंशन का अधिकार नहीं बनता.

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