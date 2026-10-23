6 रुपए वाली बिजली 10 रुपए में मिलेगी, कहां 3 महीने तक ज्यादा आएगा बिल?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अगले तीन महीनों तक बिजली बिल में अतिरिक्त चार्ज का सामना करना पड़ सकता है. सितंबर में बिजली की मांग अचानक बढ़ने के कारण ऊर्जा विभाग को खुले बाजार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ी.

कहा जा रहा है कि अब इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई उपभोक्ताओं से चर बद्ध तरीके से की जाएगी. ऐसे में अक्टूबर से दिसंबर तक के बिजली बिल पर इसका असर देखने को मिल सकता है.

बिजली बिल में कितना लगेगा अतिरिक्त चार्ज?

बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) के प्रबंध निदेशक एन. शिवशंकर के अनुसार, सितंबर से नवंबर की अवधि के लिए लगभग 0.5 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त शुल्क बताया गया है. हालांकि, इस दर और वास्तविक बिलिंग पर लागू होने वाले नियमों को उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में जांचना चाहिए.

यह अतिरिक्त राशि बिजली खरीदने की लागत में हुए बदलाव के आधार पर वसूली जाती है. इसलिए उपभोक्ताओं के बिल पर असर उनकी बिजली खपत और लागू शुल्क के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

महंगी बिजली खरीदने से बढ़ा खर्च

रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में देशभर में बिजली की मांग बढ़ने के कारण कर्नाटक के ऊर्जा विभाग को खुले बाजार से बिजली खरीदनी पड़ी. सामान्य तौर पर बिजली लगभग 6 से 6.15 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाती है, लेकिन उस समय बाजार में इसकी कीमत बढ़कर करीब 10 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई थी.

इस बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) का इस्तेमाल किया जाएगा. यह शुल्क बिजली बिल में अलग से दिखाया जाता है.

उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?

बिजली उपभोक्ताओं को अपने बिल में FPPCA शुल्क की जांच करनी चाहिए और गैर-जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल व्यस्त घंटों से अलग समय पर करना चाहिए. साथ ही, बिजली की खपत कम रखने के लिए जरूरत न होने पर लाइट, एसी और अन्य उपकरण बंद रखना उपयोगी हो सकता है.

सितंबर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग

साल 2026-27 में 11 सितंबर को कर्नाटक में बिजली की अधिकतम मांग करीब 20 हजार मेगावाट तक पहुंच गई थी. अक्टूबर में भी बिजली की दैनिक खपत में उतार-चढ़ाव देखा गया. ऊर्जा विभाग कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग को नियंत्रित करने के लिए भी संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर रहा है.

सुबह-शाम बिजली इस्तेमाल करने से बचने की सलाह

ऊर्जा विभाग बिजली की मांग को संतुलित करने के लिए लोगों को सुबह और शाम के व्यस्त समय में बिजली की खपत कम करने की सलाह देने की तैयारी कर रहा है. विभाग चाहता है कि वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और दूसरे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले उपकरणों को गैर-व्यस्त घंटों में चलाया जाए. इससे पूरे दिन बिजली की मांग को संतुलित रखने और आपूर्ति पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.

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