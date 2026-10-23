Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी6 रुपए वाली बिजली 10 रुपए में मिलेगी, कहां 3 महीने तक ज्यादा आएगा बिल?

6 रुपए वाली बिजली 10 रुपए में मिलेगी, कहां 3 महीने तक ज्यादा आएगा बिल?

बेंगलुरु में बिजली उपभोक्ताओं को अगले तीन महीनों तक बिल में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. सितंबर में महंगी बिजली खरीदने की लागत FPPCA के जरिए वसूली जाएगी. खपत घटाने और बिल जांचने की सलाह दी गई है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Oct 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अगले तीन महीनों तक बिजली बिल में अतिरिक्त चार्ज का सामना करना पड़ सकता है. सितंबर में बिजली की मांग अचानक बढ़ने के कारण ऊर्जा विभाग को खुले बाजार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ी.

कहा जा रहा है कि अब इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई उपभोक्ताओं से चर बद्ध तरीके से की जाएगी. ऐसे में अक्टूबर से दिसंबर तक के बिजली बिल पर इसका असर देखने को मिल सकता है.

बिजली बिल में कितना लगेगा अतिरिक्त चार्ज?

बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) के प्रबंध निदेशक एन. शिवशंकर के अनुसार, सितंबर से नवंबर की अवधि के लिए लगभग 0.5 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त शुल्क बताया गया है. हालांकि, इस दर और वास्तविक बिलिंग पर लागू होने वाले नियमों को उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में जांचना चाहिए.

यह अतिरिक्त राशि बिजली खरीदने की लागत में हुए बदलाव के आधार पर वसूली जाती है. इसलिए उपभोक्ताओं के बिल पर असर उनकी बिजली खपत और लागू शुल्क के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

महंगी बिजली खरीदने से बढ़ा खर्च

रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में देशभर में बिजली की मांग बढ़ने के कारण कर्नाटक के ऊर्जा विभाग को खुले बाजार से बिजली खरीदनी पड़ी. सामान्य तौर पर बिजली लगभग 6 से 6.15 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाती है, लेकिन उस समय बाजार में इसकी कीमत बढ़कर करीब 10 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई थी.

इस बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) का इस्तेमाल किया जाएगा. यह शुल्क बिजली बिल में अलग से दिखाया जाता है.

उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?

बिजली उपभोक्ताओं को अपने बिल में FPPCA शुल्क की जांच करनी चाहिए और गैर-जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल व्यस्त घंटों से अलग समय पर करना चाहिए. साथ ही, बिजली की खपत कम रखने के लिए जरूरत न होने पर लाइट, एसी और अन्य उपकरण बंद रखना उपयोगी हो सकता है.

सितंबर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग

साल 2026-27 में 11 सितंबर को कर्नाटक में बिजली की अधिकतम मांग करीब 20 हजार मेगावाट तक पहुंच गई थी. अक्टूबर में भी बिजली की दैनिक खपत में उतार-चढ़ाव देखा गया. ऊर्जा विभाग कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग को नियंत्रित करने के लिए भी संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर रहा है.

सुबह-शाम बिजली इस्तेमाल करने से बचने की सलाह

ऊर्जा विभाग बिजली की मांग को संतुलित करने के लिए लोगों को सुबह और शाम के व्यस्त समय में बिजली की खपत कम करने की सलाह देने की तैयारी कर रहा है. विभाग चाहता है कि वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और दूसरे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले उपकरणों को गैर-व्यस्त घंटों में चलाया जाए. इससे पूरे दिन बिजली की मांग को संतुलित रखने और आपूर्ति पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- Driving Licence का रंग बदलेगा, सरकार क्यों ला रही कलर-कोड DL?

यह भी देखें- 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Electricity Price Hike Bengaluru Electricity Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
यूपी के इस शहर में 2500 घरों का कटेगा LPG कनेक्शन, क्यों लिया गया ये फैसला?
यूपी के इस शहर में 2500 घरों का कटेगा LPG कनेक्शन, क्यों लिया गया ये फैसला?
यूटिलिटी
NPS: 35 की उम्र में चाहिए पैसे? निकासी और टैक्स के सख्त नियम जान लें
NPS: 35 की उम्र में चाहिए पैसे? निकासी और टैक्स के सख्त नियम जान लें
यूटिलिटी
गलत पार्किंग पर कटा चालान, फाड़कर महिला पर फेंका, 3 लाख जुर्माना भरेगा शख्स
गलत पार्किंग पर कटा चालान, फाड़कर महिला पर फेंका, 3 लाख जुर्माना भरेगा शख्स
यूटिलिटी
LPG News: अगर गैस सिलेंडर चोरी हो जाए तो क्या सब्सिडी रुक जाएगी?
LPG News: अगर गैस सिलेंडर चोरी हो जाए तो क्या सब्सिडी रुक जाएगी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
पंजाब
परविंदर झोटा मर्डर: पंजाब विधानसभा में दूरे दिन भी हंगामा, 10 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं
परविंदर झोटा मर्डर: पंजाब विधानसभा में दूरे दिन भी हंगामा, 10 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं
बॉलीवुड
Udta Teer X Review: ट्विस्ट और कॉमेडी से भरी है आयुष्मान-सारा की 'उड़ता तीर', लोग बोले- 'कंप्लीट फैमिली एंटरटेरन'
आयुष्मान-सारा की 'उड़ता तीर' लोगों को कैसी लगी? जानें- सोशल मीडिया रिव्यू
स्पोर्ट्स
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
बिहार
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
एग्रीकल्चर
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget