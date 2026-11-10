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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब मजदूरों को भी पेंशन देगी सरकार, इस योजना के तहत मिलेगी 3000 की मासिक पेंशन

अब मजदूरों को भी पेंशन देगी सरकार, इस योजना के तहत मिलेगी 3000 की मासिक पेंशन

केंद्र सरकार ने दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों, लेबल क्लास के लिए एक नई योजना शुरू की है. जिसके तहत इन्हें रिटायरमेंट उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे. आइये जानें कैसे मिलेगा लाभ.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Nov 2026 11:21 PM (IST)
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केंद्र सरकार देश के आर्तिक विकास और खासतौर से गरीब तबके के लोगों के आर्थिक विकास को लेकर काफी सजग है. ऐसे में समय- समय पर नई- नई योजनाएं भी सरकार लाती रहती है. इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक योजना लेकर आई है. जिसके तहत इन मजदूरों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 साल उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.

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किसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, खेती करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगार उठा सकते हैं. योजना के जरिए ऐसे श्रमिकों को वृद्धावस्था में नियमित आय का सहारा मिल सकेगा. ध्यान रहे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं.

योजना की पात्रता शर्तें
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने के लिए सरकार की ओर से कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं. जैसे कि आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके साथ ही उसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए.  इसके अलावा आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए.

हर महीने जमा करनी होगी निर्धारित राशि
ये योजना अंशदान आधारित है. यानी इसमें पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक को अपनी उम्र के अनुसार नियमित रूप से निर्धारित राशि जमा करना होगी. योजना में शामिल होने वाले श्रमिक का मासिक अंशदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकता है. केंद्र सरकार भी लाभार्थी के बराबर राशि का योगदान करती है. जिसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थी को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी.

कहां करें रजिस्ट्रेशन?
इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इच्छुक श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं. यहां आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी के जरिए से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है. आवेदन से पहले पात्रता और अंशदान संबंधी नियमों की जानकारी जरूर चेक कर लें.

ये भी पढ़ें: वंदे भारत स्लीपर में सफर से पहले जानें ये नियम, टिकट का प्रिंटआउट रखना है जरूरी?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
Pension Scheme Labour Monistry
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