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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव 2027: हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी भाजपा, बनाई नई रणनीति

पंजाब चुनाव 2027: हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी भाजपा, बनाई नई रणनीति

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा ने हिंदू वोटों को एकजुट करने की तैयारी तेज कर दी है. पार्टी ने 94 शहरों की 77 से अधिक हिंदू बिरादरियों से संपर्क साधा है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Nov 2026 08:54 AM (IST)
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पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हिंदू मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की तैयारी तेज कर दी है. पार्टी ने प्रदेश के 94 शहरों में सक्रिय 77 से ज्यादा हिंदू बिरादरियों के प्रतिनिधियों से संपर्क किया है. इसके जरिए भाजपा शहरी और अर्धशहरी इलाकों में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करना चाहती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में चंडीगढ़ के एक निजी होटल में हिंदू बिरादरियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी. इसमें पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सनातनी विचारधारा से जुड़े कई लोग शामिल हुए. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया.

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान सभी संगठनों से आपसी तालमेल बढ़ाने और समाज के साझा हितों के लिए एक मंच पर आने की अपील की गई.

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पंजाब में 38 फीसदी है हिंदू आबादी

2011 की जनगणना के मुताबिक, पंजाब में हिंदू आबादी करीब 38 फीसदी है. भाजपा की नजर इस बड़े वोट बैंक पर है. पार्टी को उम्मीद है कि हिंदू बिरादरियों को एकजुट करने से उसे आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है. प्रदेश की 117 विधानसभा सीटों में करीब 22 सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जहां हिंदू मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं.

2022 के विधानसभा चुनाव में इन 22 सीटों में से 15 पर आम आदमी पार्टी, पांच पर कांग्रेस और दो पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी. जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और पटियाला जैसे शहर भाजपा की रणनीति के लिहाज से अहम हैं.

कांग्रेस और आप भी बना रहीं रणनीति

भाजपा ने हिंदू मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए सुनील जाखड़, अश्वनी शर्मा, अनिल सरीन और विनीत जोशी जैसे नेताओं को जिम्मेदारी दी है. वहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इस वोट बैंक को लेकर सक्रिय हैं.

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भाजपा की कोशिश सिर्फ हिंदू मतदाताओं तक सीमित नहीं है. पार्टी सिख, ओबीसी और दलित समुदायों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. ऐसे में आगामी चुनाव में पंजाब का सामाजिक और जातीय समीकरण काफी अहम रहने वाला है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Nov 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Punjab Elections 2027
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