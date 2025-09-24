आयुष्मान या स्वास्थ्य बीमा... जानिए केंद्र सरकार और पंजाब की हेल्थ स्कीम में कौन है बेहतर?

Free Treatment Scheme: स्वास्थ्य हर इंसान की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है. क्योंकि जब अचानक कोई गंभीर बीमारी या बड़ा हादसा हो जाता है. तो उसका इलाज कराना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. इलाज पर आने वाला खर्च कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति हिला देता है. यही वजह है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं. लेकिन हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सके.

इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना शुरू की है. जिसमें पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. हालांकि पंजाब में यह योजना लागू नहीं है. यहां हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू करने का ऐलान किया है. जिसके तहत 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. चलिए आपको बताते हैं कि इन दोनों योजनाओं में से कौन ज्यादा बेहतर है.

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना को गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था. इसके तहत पूरे देश के करीब 50 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं. योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज किसी भी पैनल अस्पताल में मिलता है.

इसमें बड़े ऑपरेशन, गंभीर बीमारियां और लंबे इलाज का खर्च भी शामिल है. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरे भारत में लागू है और गरीब वर्ग को हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है. लेकिन इसकी सीमा 5 लाख रुपये तक ही हैय जो कई बार बड़े इलाज में कम साबित हो सकती है.

पंजाब की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना

पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया है. इसमें परिवारों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. योजना का मकसद यह है कि किसी भी परिवार को बड़े इलाज या ऑपरेशन के लिए पैसे की चिंता न करनी पड़े. इसकी कवरेज आयुष्मान भारत से ज्यादा है और इलाज का दायरा भी बड़ा है. हालांकि यह सिर्फ पंजाब तक सीमित है और पूरे देश में लागू नहीं होती. इसका फायदा सिर्फ राज्य के लोगों को मिलेगा.

कौनसी ज्यादा बेहतर?

इन दोनों ही योजनाओं की अपनी-अपनी खूबियां और कमियां हैं. आयुष्मान भारत योजना की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह पूरे देश में लागू है और करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देती है. यानी इसका दायरा बहुत बड़ा है. वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में 10 लाख रुपये तक का इलाज कवर है. लेकिन इसका फायदा सिर्फ पंजाब के लोगों को मिलता है. ऐसे में अगर आप पंजाब से हैं तो राज्य की योजना आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप पंजाब से बाहर हैं तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है.

