रेलवे का पानी मत पीना, 458 स्टेशनों पर मिला खतरनाक बैक्टीरिया

CAG Report on Railway Stations Water: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सर्विसेस को लेकर CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, 512 चुने गए रेलवे स्टेशनों में से 458 स्टेशनों यानी 89% से ज्यादा पर MEA फिक्स नियमों के हिसाब से नहीं मिलीं. कई जगह जरूरी सर्विसेस या तो थीं ही नहीं या फिर जरूरत से कम थीं.

कई स्टेशनों के पानी में मिला खतरनाक बैक्टीरिया

CAG ने बताया कि कई रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की जांच में बैक्टीरिया मिले. कोयंबटूर और पालक्कड़ जंक्शन के वॉटर कूलर के पानी में E. coli मिला. इसके अलावा हैदराबाद स्टेशन, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावला के साथ मधुपुर स्टेशन के वॉटर कूलर के पानी में भी E. coli पाया गया.

59 स्टेशनों पर पानी की जांच ही नहीं हुई

6 रेलवे जोन के 59 स्टेशनों पर पीने के पानी की बैक्टीरियोलॉजिकल जांच नहीं की गई. वहीं, 2022-23 में 8 जोन के 49 स्टेशनों और 2023-24 में 9 जोन के 56 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगे नलों के पानी में टोटल Coliforms बैक्टीरिया मिले, जिसमें E. coli भी शामिल हो सकता है.

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शौचालय और नल जैसी सर्विस की भी कमी, जांच में 201 स्टेशनों पर शौचालय, 403 स्टेशनों पर यूरिनल और 2,035 स्टेशनों पर पानी के नलों की कमी मिली. CSMT, हावड़ा, सियालदह, नई दिल्ली और मुंबई सेंट्रल जैसे बड़े स्टेशनों पर भी बैठने की जगह, शौचालय, डस्टबिन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर जैसी सर्विस में कमी पाई गई.

रेलवे में NSG कैटेगरी के 5,908 स्टेशन हैं. साल 2023-24 में इन स्टेशनों से रोजाना 7,424 से ज्यादा नॉन सबअर्बन ट्रेनें चलीं. इस दौरान करीब 292.4 करोड़ यात्रियों ने इन ट्रेनों से सफर किया.

रेलवे को सुधार करने को कहा

रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में सभी स्टेशनों पर जरूरी सर्विस देने के बोल दिया था. इनमें पीने का पानी, वेटिंग हॉल, सीटिंग, प्लेटफॉर्म शेल्टर, शौचालय, पंखे, फुट ओवरब्रिज और डस्टबिन शामिल हैं. CAG ने रेलवे को पानी की सप्लाई सिस्टम की समय समय पर जांच और पीने के पानी की पूरी अच्छी तरह से जांच करने की सलाह दी है.

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