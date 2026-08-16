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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे का पानी मत पीना, 458 स्टेशनों पर मिला खतरनाक बैक्टीरिया

रेलवे का पानी मत पीना, 458 स्टेशनों पर मिला खतरनाक बैक्टीरिया

Indian Railway: सफर के दौरान रेलवे स्टोशनों पर आपने भी पानी पिया होगा. अब इसी पानी को लेकर कैग ने एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है. कैग ने बताया है कि पानी में खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद हैं.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 16 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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CAG Report on Railway Stations Water: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सर्विसेस को लेकर CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है.  रिपोर्ट के मुताबिक, 512 चुने गए रेलवे स्टेशनों में से 458 स्टेशनों यानी 89% से ज्यादा पर MEA फिक्स नियमों के हिसाब से नहीं मिलीं. कई जगह जरूरी सर्विसेस या तो थीं ही नहीं या फिर जरूरत से कम थीं.

कई स्टेशनों के पानी में मिला खतरनाक बैक्टीरिया

CAG ने बताया कि कई रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की जांच में बैक्टीरिया मिले. कोयंबटूर और पालक्कड़ जंक्शन के वॉटर कूलर के पानी में E. coli मिला.  इसके अलावा हैदराबाद स्टेशन, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावला के साथ मधुपुर स्टेशन के वॉटर कूलर के पानी में भी E. coli पाया गया.

59 स्टेशनों पर पानी की जांच ही नहीं हुई

6 रेलवे जोन के 59 स्टेशनों पर पीने के पानी की बैक्टीरियोलॉजिकल जांच नहीं की गई.  वहीं, 2022-23 में 8 जोन के 49 स्टेशनों और 2023-24 में 9 जोन के 56 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगे नलों के पानी में टोटल Coliforms बैक्टीरिया मिले, जिसमें E. coli भी शामिल हो सकता है.

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शौचालय और नल जैसी सर्विस की भी कमी, जांच में 201 स्टेशनों पर शौचालय, 403 स्टेशनों पर यूरिनल और 2,035 स्टेशनों पर पानी के नलों की कमी मिली. CSMT, हावड़ा, सियालदह, नई दिल्ली और मुंबई सेंट्रल जैसे बड़े स्टेशनों पर भी बैठने की जगह, शौचालय, डस्टबिन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर जैसी सर्विस में कमी पाई गई.

रेलवे में NSG कैटेगरी के 5,908 स्टेशन हैं. साल 2023-24 में इन स्टेशनों से रोजाना 7,424 से ज्यादा नॉन सबअर्बन ट्रेनें चलीं. इस दौरान करीब 292.4 करोड़ यात्रियों ने इन ट्रेनों से सफर किया.

रेलवे को सुधार करने को कहा 

रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में सभी स्टेशनों पर जरूरी सर्विस देने के बोल दिया था. इनमें पीने का पानी, वेटिंग हॉल, सीटिंग, प्लेटफॉर्म शेल्टर, शौचालय, पंखे, फुट ओवरब्रिज और डस्टबिन शामिल हैं.  CAG ने रेलवे को पानी की सप्लाई सिस्टम की समय समय पर जांच और पीने के पानी की पूरी अच्छी तरह से जांच करने की सलाह दी है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Water Supply IRCTC INDIAN RAILWAYS CAG Re[port
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