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चलने-फिरने में दिक्कत है? अब घर बैठे होगा आधार अपडेट

Aadhaar Card Update: UIDAI पात्र लोगों को घर बैठे आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा देता है. आइए जानते हैं बुजुर्गों, दिव्यांगों और कमजोर लोगों के लिए होम सर्विस की रिक्वेस्ट कैसे भेजें.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Aug 2026 02:49 PM (IST)
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Aadhaar Home Service News: आज के दौर में आधार कार्ड जरूरत अब बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और कई दूसरे जरूरी कामों में पड़ती है. लेकिन हर व्यक्ति के लिए आधार सेंटर तक जाना आसान नहीं होता. खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग, बिस्तर पर रहने वाले या बेहद कमजोर लोगों को सेंटर तक ले जाना मुश्किल हो जाता है. अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे आधार सेंटर ले जाना मुश्किल है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. ऐसे लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए UIDAI की तरफ से पात्र मामलों में घर पर ही आधार एनरोलमेंट या अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. इसके तहत आप घर बैठे ही होम सर्विस की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. 

किन लोगों को मिल सकती है Aadhaar Service?

घर पर आधार एनरोलमेंट या अपडेट की सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए मौजूद है, जिन्हें शारीरिक परेशानियों के वजह से आधार सेंटर तक जाना मुश्किल है.

  • बुजुर्ग व्यक्ति
  • बिस्तर पर रहने वाले लोग
  • शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति
  • चलने-फिरने में असमर्थ व्यक्ति
  • दिव्यांग व्यक्ति

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घर बैठे Aadhaar Update के लिए कैसे करें रिक्वेस्ट?

अगर आप भी घर पर आधार सेवा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट UIDAI को भेजनी होगी. इसमें यह साफ साफ बताना है कि आपको नया आधार बनवाना है या मौजूदा आधार में बदलाव कराना है.

  • रिक्वेस्ट में बताएं कि नया Aadhaar Enrolment कराना है या आधार में अपडेट करना है.
  • इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट या Disability ID Card जैसे डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं.
  • रिक्वेस्ट UIDAI के ईमेल help@uidai.gov.in या संबंधित UIDAI Regional/State Office के ईमेल पते पर भेजी जा सकती है.
  • ईमेल में यह भी बताएं कि आपको कौन-सी सर्विस चाहिए, जैसे नया Aadhaar Enrolment, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट या एड्रेस अपडेट.

किन कामों के लिए घर पर मिल सकती है सुविधा?

घर पर आधार सेवा के लिए रिक्वेस्ट करते समय यह बताना होगा कि आपको किस काम के लिए सुविधा चाहिए.

  • नया Aadhaar Enrolment
  • बायोमेट्रिक अपडेट 
  • मोबाइल नंबर अपडेट 
  • पता अपडेट 

Aadhaar Service के लिए कितना लगेगा चार्ज?

UIDAI के मुताबिक, घर पर आधार सर्विस लेने के लिए 700 रुपये का होम सर्विस चार्ज (GST सहित) देना होगा. यह चार्ज संबंधित आधार सर्विस की लागू फीस के अलावा लिया जाता है. अगर एक ही पते पर एक से ज्यादा लोगों के लिए होम सर्विस ली जाती है, तो पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपये का होम सर्विस चार्ज लागू होगा.

Aadhaar Update की कुल फीस कितनी होगी?

आपको बता दें कि 700 रुपये का सिर्फ होम सर्विस चार्ज अलग से है. इसके अलावा आप जिस आधार सर्विस का फायदा ले रहे है, उसके लिए लागू सामान्य फीस भी देनी पड़ सकती है. ऐसे में कुल खर्च आपके द्वारा चुनी गई सर्विस सेवा पर निर्भर करेगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Card UIDAI Aadhaar Home Service
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