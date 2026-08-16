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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआज के बाद नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर! अभी निपटा लें गैस का काम

आज के बाद नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर! अभी निपटा लें गैस का काम

LPG Cylinde: अगर आप LPG सिलेंडर पर मिलने वाली राहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो आधार आधारित e-KYC आज रात 12 बजे तक जरूर पूरी कर लें, ताकि e-KYC चूकने पर आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Aug 2026 01:19 PM (IST)
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LPG e-KYC News: अगर आपके रसोई घर में भी घरेलू LPG सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और अभी तक उसकी आधार बेस्ड e-KYC नहीं पूरी नहीं की गई है, तो आज की तारीख आपके लिए बेहद जरूरी है. 16 अगस्त 2026 यानी आज LPG e-KYC की आखिरी तारीख (डेडलाइन) को बिल्कुल नजरअंदाज न करें. रिपोर्ट्स के मुताबिक LPG ग्राहकों के लिए e-KYC की आखिरी तारीख 16 अगस्त बताई जा रही है, ऐसे में जिन ग्राहकों ने अभी तक यह प्रोसेस पूरी नहीं की है, उन्हें इसे आज ही निपटा लेना जरूरी है.

हालांकि, इस तय तारीख तक e-KYC नहीं कराने का मतलब यह नहीं है कि 16 अगस्त के बाद हर ग्राहक का कनेक्शन तुरंत बंद कर दिया जाएगा. लेकिन LPG सब्सिडी या घरेलू दर पर सिलेंडर मिलने में काफी परेशानियां हो सकती है. ऐसे में अगर आपकी e-KYC अभी तक बाकी है, तो बिना अपना वक्त गंवाए इसे पूरा कर लेना ही बेहतर होगा.

क्यों जरूरी है LPG e-KYC?

e-KYC का मकसद LPG कनेक्शन की पहचान को आधार से सत्यापित करना है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि घरेलू LPG कनेक्शन सही व्यक्ति के नाम पर है. खासतौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC बेहद जरूरी है.

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इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए किसी गैस एजेंसी की बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. बल्कि अब आप अपनी तेल कंपनी के मोबाइल ऐप और Aadhaar FaceRD ऐप के जरिए घर बैठे आसानी से फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं. साथ ही आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं.

मोबाइल से कैसे करें LPG e-KYC?

  • सबसे पहले आप अपनी LPG कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.
  • Indane ग्राहक IndianOil One ऐप, Bharat Gas ग्राहक Hello BPCL और HP Gas ग्राहक HP Pay ऐप का इस्तेमाल कर प्रोसेस पूरा कर सकते हैं.
  • ऐप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें.
  • अपनी LPG कंज्यूमर आईडी से जुड़ी डिटेल को ऐप में लिंक करें.
  • इसके बाद आप ऐप में दिए गए LPG e-KYC या Aadhaar Authentication का ऑप्शन सलेक्ट करें.
  • मांगी गई जानकारी के मुताबिक आधार नंबर सब्मिट करें. 
  • इसके बाद Aadhaar FaceRD ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें.
  • वेरिफिकेशन Done होने के बाद e-KYC अपडेट होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

ऑनलाइन e-KYC नहीं हो रही तो क्या करें?

अगर आपको ऐप के जरिए e-KYC करते समय कोई दिक्कत हो रही है या आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे समय में घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर यह प्रोसेस पूरा करवा सकते है. इसके अलावा, सरकार की जानकारी के मुताबिक डिलीवरी के समय भी बायोमेट्रिक Aadhaar authentication की सुविधा उपलब्ध हो सकती है.

e-KYC नहीं कराने पर क्या हो सकता है?

  • e-KYC पूरा न होने होने के कारण आपको कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
  • घरेलू दर पर LPG सिलेंडर मिलने में परेशानी आ सकती है.
  • वहीं, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी पर भी असर पड़ सकती है.
  • LPG कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं में अस्थायी दिक्कत आ सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG  LPG Cylinder LPG E-KYC Aadhaar E-KYC
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