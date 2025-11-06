खत्म हो गई आयुष्मान कार्ड की लिमिट तो कैसे करवा सकते हैं मुफ्त इलाज, क्या है तरीका?

आज के समय में हर इंसान के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है. अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए या किसी को गंभीर बीमारी हो जाए, तो इलाज में लाखों रुपये तक खर्च हो सकते हैं. हर किसी के लिए इतना बड़ा खर्च उठाना आसान नहीं होता है. ऐसे में सरकार ने आम जनता की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी की वजह से इलाज न रह जाए. इन्हीं योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है.

आयुष्मान भारत योजना ने अब तक लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत दी है. कई लोगों का महंगा इलाज इस योजना के जरिए बिल्कुल मुफ्त हुआ है. लेकिन आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कराने की एक लिमिट है. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि अगर आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म हो गई तो कैसे मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर भी मुफ्त इलाज करवाने का तरीका क्या है.

क्या है आयुष्मान भारत योजना?

आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना है. इसके तहत पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है. इस कार्ड की मदद से व्यक्ति सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है.

यह सुविधा पूरे देश में लागू है और लाखों लोगों को इसका फायदा मिल चुका है. कई ऐसे मरीज हैं जिनका महंगा ऑपरेशन या गंभीर बीमारी का इलाज भी इस योजना के जरिए बिना कोई पैसा खर्च किए हुआ है.



आयुष्मान कार्ड की लिमिट क्या होती है?

अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो आपको सरकार की ओर से हर वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये तक की लिमिट दी जाती है. इसका मतलब है कि आप एक साल में 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं. चाहे वह ऑपरेशन हो, कैंसर का इलाज हो, हार्ट सर्जरी हो या कोई बड़ी बीमारी. यह लिमिट प्रति परिवार होती है, यानी एक ही परिवार के सदस्य इस सीमा तक इलाज करा सकते हैं.

खत्म हो गई आयुष्मान कार्ड की लिमिट तो कैसे करवा सकते हैं मुफ्त इलाज

अगर किसी का इलाज बड़ा है और आयुष्मान कार्ड की 5 लाख रुपये की लिमिट खत्म हो जाती है, तो फिर से मुफ्त इलाज मिल सकता है. आयुष्मान कार्ड की लिमिट हर वित्तीय वर्ष के हिसाब से तय होती है. जैसे ही नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, आपके कार्ड की लिमिट अपने आप रीसेट हो जाती है. यानि नए साल की शुरुआत में आपको फिर से 5 लाख रुपये की लिमिट मिल जाती है, और आप उस लिमिट से फिर से मुफ्त इलाज करवा सकते है. लेकिन अगर आपकी लिमिट खत्म हो गई है और साल पूरा नहीं हुआ है, तो आपको अगली लिमिट आने तक इंतजार करना होगा.

आयुष्मान कार्ड की लिमिट और रिन्यूअल से जुड़े नियम राज्य और जिले के अनुसार अलग हो सकते हैं. इसलिए सही जानकारी के लिए अपने जिले के स्वास्थ्य विभाग या अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क से संपर्क करना सबसे सुरक्षित तरीका है. कुछ मामलों में, अगर इलाज की स्थिति गंभीर है तो स्वास्थ्य विभाग से विशेष अनुमति लेकर सीमित मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है. इसके लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी या प्राइवेट इम्पैनल्ड अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से संपर्क करना होगा.

