यूएस इमिग्रेशन का नया नियम, अब अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड आवेदन करना होगा बेहद मुश्किल

What is Green Card: हाल ही में, अमरीकी सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए इमिग्रेशन नियमों में बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया है. जहां, नए नियमों के तहत ग्रीन कार्ड अब उन लोगों पर पूरी तरह से लागू होगा जो नॉन-इमिग्रेंट जैसे स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे हैं और ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं.

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आखिर क्या है पुराना और नया नियम?

दरअसल, अमेरिका में वैध अस्थायी वीज़ा पर मौजूद लोग देश के अंदर रहते हुए अपना स्टेटस बदलने के लिए आवेदन कर सकते थे. हांलाकि, इस प्रक्रिया को पहले अडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस भी कहा जाता था. जहां, इसके जरिए लोग बिना अमेरिका छोड़े ग्रीन कार्ड को आसानी से पा सकते थे.

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तो वहीं, अब नए नियमों के मुताबिक, अमेरिकी नागरिकता की इस सुविधा को बेहद ही सीमित कर दिया गया है. अब अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड आवेदन की अनुमति सिर्फ और सिर्फ खास परिस्थितियों में ही लोगों को दी जाएगी. जहां, यूएससीआईएस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे हर मामले के तथ्यों की बारीकी से जांच करने के साथ-साथ यह भी तय करें कि किसे ग्रीन कार्ड देना है या फिर नहीं.

जानें इस बदलाव का क्या है मुख्य उद्देश्य?

तो वहीं, दूसरी तरफ ग्रीन कार्ड नहीं मिलने की स्थिति में भी कई लोग अवैध रूप से अमेरिका में ही टिके रहते थे, जहां अब नए नियम से इस पर पूरी तरह से लगाम लगेगी. इतना ही नहीं, अब नियम के तहत इमिग्रेशन सिस्टम की कमियों में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा बल्कि सही तरीके से आवेदन करने वालों को मौका भी मिले सकेगा. इसके अलावा, इस नई व्यवस्था से अमेरिका के अंदर यूएससीआईएस कार्यालयों पर काम का एक तरह से कम बोझ भी पड़ेगा.