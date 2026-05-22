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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM Kisan Yojana: क्या जून और जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana: क्या जून और जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 23rd Installment: अगर आप पात्र किसान हैं तो ये खबर आपके लिए है. पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों को जल्द ही उनकी 23वीं किस्त का बड़ा फायदा मिलने वाला है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 22 May 2026 09:50 PM (IST)
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PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े देश के करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर सामने आई है. जहां, योजना से जुड़े कुछ नियमों के मुताबिक, अगर आप एक किसान हैं, तो आपको जल्द ही 23वीं किस्त का बड़ा फायदा मिलने वाला है. हर बार की तरह इस बार भी सरकार की तरफ से लाभार्थियों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये की सम्मान राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

जानें पीएम किसान स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट Pmkisan.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा. जहां, होमपेज के खुलते ही आपको ऊपर की तरफ अपना स्टेटस जानने का एक विकल्प दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा. उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ Captcha कोड दर्ज करें. इसके बाद और विवरण प्राप्त कर बटन पर क्लिक करना न भूलें. क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी अगली किस्त स्वीकृत हुई है या फिर नहीं.

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आखिर कब तक जारी होगी 23वीं किस्त?

दरअसल, पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक, सरकार हर साल में मिलने वाले 6 हजार को चार-चार महीने के अंदर ही तीन किस्तों में जारी करती है. तो वहीं, इस स्कीम की 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी. यानी, अब चार महीने की अवधि जून में जारी की जाएगी. हालांकि ऐसे संभावना जताई जा रही है कि सरकार जून के आखिर में या जुलाई की शुरुआत में 23वीं किस्त की राशि जारी कर सकती है. फिलहाल, तारीखों को लेकर किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की गई है. 

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Published at : 22 May 2026 09:50 PM (IST)
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