LIC की इस स्कीम से पाएं हर महीने गारंटीड पेंशन, जानें कितना करें निवेश

LIC Smart Pension Plan: आज के समय में हर किसी का सपना होता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने एक तय रकम पेंशन के रूप में मिले, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पडें. ऐसे में अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय पेंशन पाना चाहते हैं और एक ऐसी योजना की तलाश कर रहे हैं, जिसमें एक बार निवेश करने के बाद आपको हर महीने तय पेंशन मिलती रहे, तो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की LIC स्मार्ट पेंशन प्लान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस योजना में आपको एकमुश्त निवेश करना होता है और इसके बाद तय अंतराल पर आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है.

अगर आप भी बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, तो यह योजना आपके काम आ सकती है. हालांकि यह योजना उन लोगों के लिए ज्यादा खास है जो रिटायरमेंट के बाद बिना शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव की परेशानी झेले बिना नियमित आय चाहते हैं. आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें और कितना निवेश करने पर कितनी पेंशन मिल सकती है.

क्या है LIC स्मार्ट पेंशन प्लान?

यह एक इमीडिएट एन्युटी (Immediate Annuity) प्लान है.

इसमें एक बार में एकमुश्त निवेश करना होता है.

निवेश के बाद तय समय के मुताबिक आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है.

यह योजना शेयर बाजार से जुड़ी नहीं है, इसलिए बाजार के उतार-चढ़ाव का असर पेंशन पर नहीं पड़ता.

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पेंशन लेने के ऑप्शन

हर महीने

हर तीन महीने

हर छह महीने

साल में एक बार

आप अपनी जरूरत के मुताबिक पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं. साथ ही आप यह पॉलिसी अकेले या अपने जीवनसाथी के साथ जॉइंट प्लान के रूप में भी ले सकते हैं.

कितना करना होगा निवेश?

अगर आप हर महीने करीब 20,000 या 24,000 की गारंटीड पेंशन पाना चाहते हैं, तो इस योजना में आपको करीब 35 लाख का एकमुश्त निवेश करना पड़ सकता है. इस पर अनुमानित तौर पर सालाना करीब 2.87 लाख और हर महीने करीब 23,940 की पेंशन मिल सकती है. हालांकि, मिलने वाली वास्तविक पेंशन आपकी उम्र और चुने गए प्लान के आधार पर अलग हो सकती है.

योजना की खास बातें

सिंगल या जॉइंट, दोनों तरह से पॉलिसी ली जा सकती है.

इस योजना में पेंशन को हर साल 3% या 6% तक बढ़ाने का ऑप्शन भी मिलता है.

अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो निवेश की गई मूल राशि नॉमिनी को लौटा दी जाती है.

न्यूनतम निवेश 1 लाख से शुरू किया जा सकता है.

अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

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