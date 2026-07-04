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Train Cancelled: अक्सर रेलवे ट्रेनों को रद्द करता है तो उसके पीछे ट्रैक को बेहतर करने, सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियां कारण होते हैं. अगर यात्रियों को इसकी जानकारी समय रहते न मिले तो वह रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद परेशानी का सामना कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी आज यानी 4 जुलाई को ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो अभी जान लें, कि पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में रेलवे ट्रैक को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए मेंटेनेंस का काम होगा, जिसके चलते कुछ घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा. इसके कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया जाएगा.

इतने घंटे रहेगा ब्लाक

इस मरम्मत कार्य के चलते रेलवे लगभग तीन से चार घंटे का ब्लॉक लेगा, ताकि काम को सुरक्षित तरीके से किया जाए और समय पर भी काम पूरा हो जाए.

ऐसे यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, जो रोजाना कॉलेज, ऑफिस जाने के लिए इन ट्रेनों से सफर करते हैं, अब इन्हें आज दूसरे साधन का उपयोग करना पड़ेगा.

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आज ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

वारिया-दुर्गापुर रेलखंड में होने वाले मरम्मत कार्य के चलते 4 जुलाई यानी आज ये ट्रेनें रद्द रहेंगी.

ट्रेन नंबर 63517 बर्द्धमान-आसनसोल मेनू नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 63515 बर्द्धमान-आसनसोल मेमू रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 63524 आसनसोल-बर्द्धमान मेमू नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 63522 आसनसोल-बर्द्धमान मेमू रद्द रहेगी.

यात्रा से पहले करें जरूरी काम

अगर आप भी 4 जुलाई यानी आज इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो स्टेशन जाने से पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में पता कर लें. मरम्मत कार्य के चलते यात्रियों को दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा. आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी ट्रेन के स्टेटस के बारे में जान सकते हैं.

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