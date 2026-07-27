आज से 2 अगस्त तक कई मेमू ट्रेनें रद्द, सफर से पहले देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेमू समेत कई गाड़ियां रद्द; यात्री स्थिति जांचकर यात्रा करें।

Train Cancelled: आज भी बड़ी संख्या में लोग रोजाना अपने काम पर जाने के लिए ट्रेनों का सहारा लेते हैं. ऐसे में ट्रेन से सफर करने वाले हर व्यक्ति को एक जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए. सफर से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति के बारे में जांच लें, क्योंकि कई बार रेलवे को ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ता है और ये बदलाव किसी जरूरी काम के चलते ही किया जाता है.

ऐसे में अगर आप भी आज यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो जान लें, दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल में ट्रैक मरम्मत का काम किया जा रहा है. इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है.

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कौन-कौन सी ट्रेनों को किया रद्द?

ट्रेन नंबर 63594 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू 27 और 30 जुलाई को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 68089 आद्रा-मेदिनीपुर-आद्रा मेमू 28,31 जुलाई और 2 अगस्त को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 68045 आद्रा-आसनसोल-आद्रा मेमू 27,30,31 जुलाई और 2 अगस्त को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 68056 टाटानगर-आसनसोल मेमू 28,29 जुलाई और 1, 2 अगस्त को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 68090 आद्रा-मोदिनीपुर-आद्रा मेमू 28,31 जुलाई और 2 अगस्त को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 68024 झारग्राम-पुरुलिया-झारग्राम मेमू 28,30 जुलाई और 2 अगस्त को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 68023 झारग्राम-पुरुलिया-झारग्राम मेमू 28,30 जुलाई 2 अगस्त को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 68046 आद्रा-आसनसोल-आद्रा मेमू 27,30,31 जुलाई और 2 अगस्त को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू 2 अगस्त को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 63593 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू 27 और 30 जुलाई को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 68077 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू 2 अगस्त को नहीं चलेगी.

सफर से पहले करें ये काम

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक करें, क्योंकि कई रेलवे को आखिरी समय में भी ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ जाता है तो ऐसे में बेहतर यही रहेगा कि सफर से पहले ट्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में जान लें, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो.

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