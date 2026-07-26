#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीKYC के नाम पर ठगी का नया पैंतरा, RBI ने जारी किया अलर्ट

KYC के नाम पर ठगी का नया पैंतरा, RBI ने जारी किया अलर्ट

KYC Update Scam: RBI ने फर्जी KYC अपडेट वाले SMS और व्हाट्सऐप मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी है. आइए जानते हैं ऐसे साइबर फ्रॉड की पहचान कैसे करें और इससे सुरक्षित कैसे रहें.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Jul 2026 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

Fake KYC Message: आज के समय में ठग लोगों को निशाना बनाने के लिए नए-नए तारीकी अपना रहे हैं. इसमें सबसे आम तरीका फर्जी KYC अपडेट के नाम पर लोगों को मैसेज भेजकर अपने जाल में फंसाते हैं. ऐसे में अगर आपको भी हाल के दिनों में KYC अपडेट के नाम पर बैंक अकाउंट बंद होने की चेतावनी वाला SMS या व्हाट्सऐप मैसेज आया है, तो अलर्ट हो जाइए. 

दरअसल, इन दिनों साइबर ठग फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को अपनी झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. मैसेज में एक लिंक भेजकर यह दावा किया जाता है कि अगर आपने तुरंत KYC नहीं किया तो बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा. ऐसे मैसेज देखकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है.

क्या है KYC अपडेट स्कैम?

सबसे पहले साइबर ठग नकली KYC अपडेट करवाने का SMS या व्हाट्सऐप मैसेज भेजते हैं. मैसेज में तुरंत KYC अपडेट करने का दावा किया जाता है कि तय समय में KYC नहीं करने परआपका बैंक खाता बंद हो जाएगा. ऐसे में अक्सर लोग घबराहट के कारण दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और ठगों के जाल में फंस जाते हैं. जिसके बाद ठग बैंकिंग जानकारी हासिल कर खाते से पैसे निकाल लेते हैं.

महंगे गिफ्ट पर भी लग सकता है टैक्स, ITR भरने से पहले जानें नियम

फर्जी लिंक पर क्लिक करने से क्या हो सकता है?

  • फर्जी लिंक के जरिए आपको नकली बैंक वेबसाइट पर भेजा जा सकता है.
  • वहां KYC के नाम पर बैंक खाता नंबर, OTP, PIN या पासवर्ड मांगा जा सकता है.
  • यह जानकारी मिलते ही साइबर अपराधी आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं.
  • ऐसे में आपकी एक छोटी-सी गलती से बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

RBI ने बताए ठगी से बचने के आसान तरीके

  • रुकें: अगर कोई मैसेज के जरिए आपको तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बना रहा है, तो पहले शांत रहें और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं.
  • सोचें: बैंक कभी भी KYC अपडेट करने के लिए SMS या व्हाट्सऐप मैसेज पर लिंक भेजकर जानकारी नहीं मांगते. ऐसे में किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या शाखा से ही करें.
  • सावधानी बरतें: किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.

ऐसे मैसेज मिलने पर क्या करें?

  • किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक करने से बचें.
  • मैसेज की जानकारी सीधे अपने बैंक से जांचें.
  • अगर किसी लिंक पर गलती से क्लिक कर दिया है, तो तुरंत बैंक को सूचना दें.
  • वहीं जरूरत पड़ने पर साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.

डिलीट हो गया है गैस बुकिंग DAC कोड? जानें इसे रिकवर करने का तरीका

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Utility News RBI Alert KYC Update Scam Fake KYC Message
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
KYC के नाम पर ठगी का नया पैंतरा, RBI ने जारी किया अलर्ट
KYC के नाम पर ठगी का नया पैंतरा, RBI ने जारी किया अलर्ट
यूटिलिटी
डिलीट हो गया है गैस बुकिंग DAC कोड? जानें इसे रिकवर करने का तरीका
डिलीट हो गया है गैस बुकिंग DAC कोड? जानें इसे रिकवर करने का तरीका
यूटिलिटी
महंगे गिफ्ट पर भी लग सकता है टैक्स, ITR भरने से पहले जानें नियम
महंगे गिफ्ट पर भी लग सकता है टैक्स, ITR भरने से पहले जानें नियम
यूटिलिटी
ट्रेन टिकट नहीं हो रहा कंफर्म? अपनाएं ये सीक्रेट ट्रिक
ट्रेन टिकट नहीं हो रहा कंफर्म? अपनाएं ये सीक्रेट ट्रिक
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय
पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय
इंडिया
सिद्धारमैया ने किया 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, बोले - 'आज की राजनीति...'
सिद्धारमैया ने किया 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, बोले - 'आज की राजनीति...'
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget