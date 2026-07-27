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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबच्चों के साथ ट्रेन यात्रा होगी सुरक्षित, अपनाएं ये जरूरी टिप्स

बच्चों के साथ ट्रेन यात्रा होगी सुरक्षित, अपनाएं ये जरूरी टिप्स

Train Travel Tips: अगर आप भी बच्चों के साथ ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. बच्चों के साथ ट्रेन में सफर के दौरान कुछ जरूरी बातों को ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 27 Jul 2026 09:38 AM (IST)
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  • यात्रा में घर का खाना, आवश्यक दवाएं साथ रखें।

Train Travel Tips: ट्रेन से सफर के दौरान अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो सफर के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि सामान और बच्चों को एक साथ संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी बच्चों के साथ यात्रा करते हैं या फिर यात्रा करने वाले हैं तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान देना महत्वपूर्ण है.

1.ट्रेन में बच्चे का रखें खास ध्यान 

अगर सफर के दौरान आपका बच्चा भी आपके साथ है तो उसे चलती ट्रेन में कभी भी दरवाजे या फिर खुली खिड़की के पास न जाने दें, अगर बच्चे को वॉशरूम भी जाना हो तो आप उसे साथ लेकर जाएं. 

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2.अपर बर्थ में बच्चों को न सोने दें

अगर आप रात में यात्रा कर रहे हैं तो कभी भी बच्चे को अपर या मिडिल बर्थ पर सोने न दें. बच्चों के साथ हमेशा लोअर बर्थ पर सफर करना ज्यादा बेहतर होता है. लेकिन अगर किसी यात्री को लोअर बर्थ न मिला हो तो ऐसे मामले में बच्चे को अपने पास ही सुलाएं. अपर और मिडिल बर्थ पर अगर बच्चे को अकेले सोने दिया जाए तो नींद के दौरान ऊपर से गिरने का खतरा रहता है.

3.अनजान लोगों से बनाएं दूरी

अपने बच्चों को कुछ जरूरी बातों की जानकारी देना चाहिए. उन्हें पहले ही समझा दें कि किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ से कुछ भी खाने-पीने का न लें. 

4.इन दवाइयों को साथ रखें

यात्रा से पहले कुछ जरूरी दवाइयों को अपने साथ रखना चाहिए. इसमें बुखार, पेट दर्द, सर्दी जुकाम जैसी जरूरी दवाइयां और बच्चों के लिए सिरप रखें.

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5.सफर के दौरान घर का खाना ही खिलाएं 

सफर के दौरान खाना घर से बनाकर लाए. ट्रेन या स्टेशन पर मिलने वाला खाना बच्चों को खिलाने से बचना चाहिए. इससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है.

6.भीड़भाड़ में बच्चों का पकड़े हाथ

ट्रेन से उतरते और चढ़ते समय भीड़ हो जाती है, ऐसे में अपने बच्चे का हाथ बिल्कुल न छोड़े. साथ ही उन्हें इधर-उधर जाने से भी रोके.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 27 Jul 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Railway Rules Utility News INDIAN RAILWAYS Train Safety Tips
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