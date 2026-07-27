बच्चों के साथ ट्रेन यात्रा होगी सुरक्षित, अपनाएं ये जरूरी टिप्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रा में घर का खाना, आवश्यक दवाएं साथ रखें।

Train Travel Tips: ट्रेन से सफर के दौरान अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो सफर के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि सामान और बच्चों को एक साथ संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी बच्चों के साथ यात्रा करते हैं या फिर यात्रा करने वाले हैं तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान देना महत्वपूर्ण है.

1.ट्रेन में बच्चे का रखें खास ध्यान

अगर सफर के दौरान आपका बच्चा भी आपके साथ है तो उसे चलती ट्रेन में कभी भी दरवाजे या फिर खुली खिड़की के पास न जाने दें, अगर बच्चे को वॉशरूम भी जाना हो तो आप उसे साथ लेकर जाएं.

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2.अपर बर्थ में बच्चों को न सोने दें

अगर आप रात में यात्रा कर रहे हैं तो कभी भी बच्चे को अपर या मिडिल बर्थ पर सोने न दें. बच्चों के साथ हमेशा लोअर बर्थ पर सफर करना ज्यादा बेहतर होता है. लेकिन अगर किसी यात्री को लोअर बर्थ न मिला हो तो ऐसे मामले में बच्चे को अपने पास ही सुलाएं. अपर और मिडिल बर्थ पर अगर बच्चे को अकेले सोने दिया जाए तो नींद के दौरान ऊपर से गिरने का खतरा रहता है.

3.अनजान लोगों से बनाएं दूरी

अपने बच्चों को कुछ जरूरी बातों की जानकारी देना चाहिए. उन्हें पहले ही समझा दें कि किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ से कुछ भी खाने-पीने का न लें.

4.इन दवाइयों को साथ रखें

यात्रा से पहले कुछ जरूरी दवाइयों को अपने साथ रखना चाहिए. इसमें बुखार, पेट दर्द, सर्दी जुकाम जैसी जरूरी दवाइयां और बच्चों के लिए सिरप रखें.

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5.सफर के दौरान घर का खाना ही खिलाएं

सफर के दौरान खाना घर से बनाकर लाए. ट्रेन या स्टेशन पर मिलने वाला खाना बच्चों को खिलाने से बचना चाहिए. इससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है.

6.भीड़भाड़ में बच्चों का पकड़े हाथ

ट्रेन से उतरते और चढ़ते समय भीड़ हो जाती है, ऐसे में अपने बच्चे का हाथ बिल्कुल न छोड़े. साथ ही उन्हें इधर-उधर जाने से भी रोके.