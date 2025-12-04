हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअपनी डायरी में जरूर नोट कर लें ये हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी में आते हैं काम

अपनी डायरी में जरूर नोट कर लें ये हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी में आते हैं काम

लोग इमरजेंसी के समय घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता कि किस समस्या के लिए कौन-सा नंबर डायल करना है. कई बार हादसा सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम सही हेल्पलाइन तक नहीं पहुंच पाते.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Dec 2025 11:19 AM (IST)
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कब कौन-सी स्थिति सामने आ जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है. कभी अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कहीं दुर्घटना हो जाती है तो कभी किसी और को तुरंत मदद की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी सही जगह संपर्क करना और समय पर सही मदद पाना होता है

अक्सर लोग इमरजेंसी के समय घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता कि किस समस्या के लिए कौन-सा नंबर डायल करना है. कई बार कोई हादसा सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम तुरंत सही हेल्पलाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं. इसलिए कुछ जरूरी हेल्पलाइन नंबरों को अपनी डायरी, मोबाइल या कहीं भी ऐसी जगह लिखकर रखना बेहद जरूरी है, जहां यह आसानी से मिल जाएं. इन्हें जानना सिर्फ आपके ही काम नहीं आएगा, बल्कि किसी और की जान भी बचा सकता है. तो आइए सभी जरूरी और ऑल-इंडिया हेल्पलाइन नंबरों को जानते हैं. 

1. आपातकालीन सेवाएं - हर इमरजेंसी के लिए 112 एक ही नंबर है. यह भारत सरकार का ऑल-इन-वन इमरजेंसी नंबर है. इससे आप एक ही कॉल पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस पा सकते हैं. अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बस 112 डायल करें, और तुरंत सहायता मिलेगी. 

2. स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी हेल्पलाइन - 108 एंबुलेंस सेवा, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी, दुर्घटना, अचानक तबीयत खराब होने पर यह नंबर सबसे जरूरी है.  102 प्रेग्नेंट महिलाओं और न्यू बॉर्न बच्चों के लिए और मदरहुड से जुड़े मामलों में एंबुलेंस सहायता के लिए यह नंबर सबसे जरूरी है. 104 , सामान्य बीमारियों, स्वास्थ्य जानकारी या मेडिकल सलाह के लिए यह नंबर मददगार है. 107, कोविड समय में शुरू किया गया यह नंबर अब भी स्वास्थ्य संबंधी आपात जानकारी देता है. 1097,  HIV या एड्स से जुड़ी जानकारी या मदद के लिए यह नंबर सबसे जरूरी है. 

3. महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन -  पहला 1091 किसी भी खतरे, परेशानी या असुरक्षा की स्थिति में तुरंत मदद के लिए यह नंबर सबसे जरूरी है. इसके अलावा 181 घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना या किसी भी प्रकार की परेशानी में 24×7 मदद अवेलेबल कराने वाला यह नंबर नोट करें. 

4.  बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा नंबर - 1098 किसी भी बच्चे के साथ खतरा, अत्याचार या संकट की स्थिति में यह सबसे जरूरी नंबर है.  देशभर में तुरंत कार्रवाई की सुविधा देता है. 

5. वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन - 14567 वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं, सुरक्षा, हेल्थ, अकेलापन आदि से जुड़ी मदद के लिए बेहद जरूरी नंबर है. 

6. मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन हेल्पलाइन - 1800-599-0019, मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन या इमोशनल संकट की स्थिति में मनोवैज्ञानिक सहायता और काउंसलिंग. 

7. साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी - 1930, ऑनलाइन ठगी, बैंक धोखाधड़ी, डिजिटल स्कैम जैसी स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज करने और मदद पाने का सबसे जरूरी नंबर है. 

8. आपदा प्रबंधन (Disaster Management) हेल्पलाइन - 108, आपदा एंबुलेंस, 1070, आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत सहायता देता है. इसके अलावा 1078 मौसम, चेतावनी या खतरे से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए यह नंबर है. 

9. रेलवे से संबंधित हेल्पलाइन - 139, यात्रा के दौरान टिकट, ट्रेन की जानकारी या किसी अन्य सहायता के लिए और 182 ट्रेन में सुरक्षा संबंधी समस्या, चोरी, उत्पीड़न या खतरे की स्थिति में तुरंत मदद .

Published at : 04 Dec 2025 11:19 AM (IST)
