हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPutin India Visit: मौत को मात देकर पैदा हुए थे पुतिन, पिता ने नहीं किया होता यह काम तो मुश्किल था जन्म

Putin India Visit: मौत को मात देकर पैदा हुए थे पुतिन, पिता ने नहीं किया होता यह काम तो मुश्किल था जन्म

Putin India Visit: पुतिन का दुनिया में जन्म एक ऐसा मोड़ था जहां मौत पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन जिंदगी ने आखिरी क्षण में रास्ता बदल दिया. उस समय पुतिन के पिता का अहम रोल था.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Dec 2025 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

Putin India Visit: दिल्ली में आज शाम 6:30 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पहुंचने से पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है. भारत-अमेरिका-रूस के त्रिकोणीय समीकरण के बीच यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है. अमेरिकी एक्सट्रा टैरिफ के बाद रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर फैली नाराजगी और दबाव के बीच दुनिया की निगाहें इस बैठक के संभावित समझौतों पर टिकी हैं, लेकिन इसी गर्म माहौल के बीच पुतिन की जिंदगी से जुड़ी एक ठंडी लेकिन रहस्यमयी कहानी फिर चर्चा में आ गई है- एक ऐसी कहानी जिसमें उनका जन्म भी मौत को मात देकर हुआ था. आइए जानें.

हिलेरी क्लिंटन की किताब से सामने आया किस्सा

यह किस्सा सामने आया था 2014 में, जब हिलेरी क्लिंटन ने अपनी किताब ‘हार्ड च्वॉइस’ में एक अनसुनी घटना का जिक्र किया था. हिलेरी के मुताबिक, पुतिन ने उनसे बताया था कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान लेनिनग्राद की घेराबंदी के बीच उनकी मां को मृत मान लिया गया था. शहर तब भुखमरी, बर्फ और बमबारी से टूटा पड़ रहा था. लाशें इतनी थीं कि पहचान होना भी मुश्किल था. क्लिंटन लिखती हैं कि पुतिन ने उन्हें बताया कि छुट्टी पर घर लौटे पिता ने जैसे ही अपार्टमेंट के पास लाशों के ढेर देखे, उनका दिल बैठ गया. अचानक एक महिला के पैर में दिखे जूते ने उन्हें चौंका दिया. वे जूते उनकी पत्नी के थे.

पुतिन की मां का बचना करिश्मे से कम नहीं

वे दौड़कर पहुंचे, लेकिन उनका विश्वास डगमगा चुका था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्नी के चेहरे को झुककर देखा एक हल्की-सी सांस, एक धीमी-सी आह और उम्मीद की एक झिलमिलाहट उठी. ईश्वर का शुक्र था कि उनकी पत्नी जिंदा थीं, कमजोर, बेहोश, लेकिन जिंदा थीं. पिता उन्हें घर ले गए, इलाज कराया और उनकी जिंदगी जैसे किसी चमत्कार से बच गई. 

हिलेरी लिखती हैं कि इस कहानी को सुनकर उन्होंने रूस में उस समय के अमेरिकी राजदूत माइक मैकफॉल से पूछा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि उन्होंने ऐसा किस्सा पहले कभी नहीं सुना था. हिलेरी यह भी जोड़ती हैं कि वह इस घटना को सत्यापित नहीं कर पाईं, मगर यह घटना उनके मन में बार-बार लौटती रही.

पुतिन की किताब में किसी और किस्से का है जिक्र

लेकिन पूरी तस्वीर यहीं पूरी नहीं होती है. पुतिन की 2000 में प्रकाशित आत्मकथा ‘फर्स्ट पर्सन’ इस कहानी को एक अलग मोड़ देती है. अपनी किताब में पुतिन बताते हैं कि उनकी मां भूख से बेहोश हुई थीं और लोगों ने उन्हें उन लाशों के साथ रख दिया था, जिन्हें शहर से हटाया जा रहा था. उनका कहना था कि उनके पिता उस समय मोर्चे पर लड़ रहे थे और घर में नहीं थे. पुतिन लिखते हैं कि उनके चाचा ने उनकी मां की मदद की, उन्हें खाना खिलाया और एक दिन जब चाचा का ट्रांसफर हुआ, तब भूख से मां गिर पड़ीं और मृत मान ली गईं. सौभाग्य से वह समय रहते होश में आईं.

सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ था पुतिन का जन्म

इन दोनों कहानियों में एक बात समान है कि पुतिन का जन्म किसी सामान्य परिस्थिति में नहीं हुआ था. युद्ध, भूख, ठंड, मौत और अनिश्चितता ने उनके परिवार को घेरा हुआ था. किसी एक पल की जागरूकता, किसी एक सांस की वापसी और किसी एक व्यक्ति के प्रयास ने इतिहास को मोड़ दिया.
1952 में जन्मे पुतिन का अस्तित्व ही उस चमत्कार की देन है, जिसने उनकी मां को मौत से खींचकर वापस जीवन दिया.

रूस का सबसे प्रभावी नेता भारत की जमीं पर

इसी वजह से जब पुतिन जैसे शक्तिशाली नेता आज भारत की सरजमीं पर कदम रखेंगे, तो उनके पीछे सिर्फ राजनीति, शक्ति और रणनीति की कहानी नहीं होगी. उनके जीवन की शुरुआत में ही छिपी वह जंग जहां उनके न आने की संभावना ज्यादा थी आज भी उतनी ही सिहराहट पैदा करती है. एक पिता की तत्परता, युद्ध के बीच एक मां की जिद और समय की एक छोटी-सी चूक इन तीनों ने मिलकर उस व्यक्ति को जन्म दिया, जो आज रूस की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा है.

यह भी पढ़ें: किस देश के हेड ऑफ स्टेट की उम्र सबसे ज्यादा, जानें दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की औसत उम्र कितनी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 04 Dec 2025 11:08 AM (IST)
Tags :
Hillary Clinton Putin India Visit Vladimir Putin Birth Story Putin Mother Survival
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
बॉलीवुड
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
Advertisement

वीडियोज

Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Winter Season | PM Modi | Air Pollution | Vanaras | ABP News
Putin India Visit: पुतिन की सुरक्षा के 3 'लेयर', NSG कमांडो से स्नाइपर्स का पूरा सिक्योरिटी प्लान! |
Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
बॉलीवुड
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
नौकरी
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget