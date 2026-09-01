Solar Panel: AC भी चले, बिजली बिल भी घटे? कम बजट में कौन-सा सोलर सिस्टम आएगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लागत 1.3 से 1.5 लाख, सब्सिडी का लाभ उठाएं।

बिजली बिल से राहत पाने के लिए कई लोग अपने घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं. वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि घर में एसी, फ्रिज और दूसरे जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल भी हो और बिजली बिल भी ज्यादा न आए, जिसके लिए लोग सोलर पैनल लगवाते हैं. लेकिन सोलर पैनल लगवाने के लिए पहले बजट बनाना काफी जरूरी है.

ऐसे में कई लोगों का बजट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वे चाहते हैं कि ज्यादा बड़ा सिस्टम न लगवाकर कोई ऐसा बजट में और बेहतर काम करने वाला सोलर सिस्टम मिल जाए. अगर आप भी ऐसे ही सिस्टम की तलाश में है, जो बजट के साथ ही उपयोगी भी साबित हो तो यह जानकारी आपके काम की है.

कौन सा सिस्टम रहेगा बेस्ट?

अगर आप चाहते हैं कि घर के जरूरी उपकरण चल जाए और सोलर सिस्टम लगवाने में शुरुआती खर्च भी बहुत ज्यादा न आए तो आपके घर के लिए 3 किलोवाट वाला सिस्टम बेहतर साबित हो सकता है. इसके पीछे कई कारण भी हैं.

इस सिस्टम से चलेंगे कई उपकरण

अगर आप 3 किलोवाट वाला सिस्टम लगवाते हैं तो आपके घर के कई जरूरी सामान चल सकते हैं जैसे बल्ब, टीवी, फ्रिज, पंखा साथ ही एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं. लेकिन एक जरूर बात याद रखें कि सभी उपकरण एक साथ चलाने के लिए लोड, इन्वर्टर और सिस्टम के डिजाइन पर निर्भर करेगा.

खर्च कितना आएगा?

3 किलोवाट वाला सिस्टम लगवाने पर शुरुआती खर्च लगभग 1.3 लाख से 1.5 लाख रुपये तक आ सकता है. लेकिन एक बार खर्च करने के बाद आपको बिजली बिल से राहत मिल सकती है और आप अपने घर में जरूरी उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं.

छठ-दिवाली पर घर जाना आसान, दिल्ली-पटना बुलेट ट्रेन पर बड़ा अपडेट

सब्सिडी का उठाएं लाभ

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी का फायदा भी मिलता है. जिससे उनका सोलर पैनल लगवाने का शुरुआती खर्च कम हो सकता है.

आज से बदल गया मुंबई लोकल का टाइम टेबल, नई AC सेवाएं भी होंगी शुरू

किसके लिए बेहतर है 3 किलोवाट का सिस्टम?