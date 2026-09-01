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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: AC भी चले, बिजली बिल भी घटे? कम बजट में कौन-सा सोलर सिस्टम आएगा काम

Solar Panel: AC भी चले, बिजली बिल भी घटे? कम बजट में कौन-सा सोलर सिस्टम आएगा काम

सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए अहम जानकारी है. अगर आप अपने बजट में और घर के जरूरी उपकरण चलाने के लिए सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो जानिए आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम सही रहेगा?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Sep 2026 06:22 PM (IST)
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  • लागत 1.3 से 1.5 लाख, सब्सिडी का लाभ उठाएं।

बिजली बिल से राहत पाने के लिए कई लोग अपने घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं. वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि घर में एसी, फ्रिज और दूसरे जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल भी हो और बिजली बिल भी ज्यादा न आए, जिसके लिए लोग सोलर पैनल लगवाते हैं. लेकिन सोलर पैनल लगवाने के लिए पहले बजट बनाना काफी जरूरी है.

ऐसे में कई लोगों का बजट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वे चाहते हैं कि ज्यादा बड़ा सिस्टम न लगवाकर कोई ऐसा बजट में और बेहतर काम करने वाला सोलर सिस्टम मिल जाए. अगर आप भी ऐसे ही सिस्टम की तलाश में है, जो बजट के साथ ही उपयोगी भी साबित हो तो यह जानकारी आपके काम की है.

कौन सा सिस्टम रहेगा बेस्ट?

अगर आप चाहते हैं कि घर के जरूरी उपकरण चल जाए और सोलर सिस्टम लगवाने में शुरुआती खर्च भी बहुत ज्यादा न आए तो आपके घर के लिए 3 किलोवाट वाला सिस्टम बेहतर साबित हो सकता है. इसके पीछे कई कारण भी हैं. 

इस सिस्टम से चलेंगे कई उपकरण

अगर आप 3 किलोवाट वाला सिस्टम लगवाते हैं तो आपके घर के कई जरूरी सामान चल सकते हैं जैसे बल्ब, टीवी, फ्रिज, पंखा साथ ही एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं. लेकिन एक जरूर बात याद रखें कि सभी उपकरण एक साथ चलाने के लिए लोड, इन्वर्टर और सिस्टम के डिजाइन पर निर्भर करेगा. 

खर्च कितना आएगा?

3 किलोवाट वाला सिस्टम लगवाने पर शुरुआती खर्च लगभग 1.3 लाख से 1.5 लाख रुपये तक आ सकता है. लेकिन एक बार खर्च करने के बाद आपको बिजली बिल से राहत मिल सकती है और आप अपने घर में जरूरी उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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सब्सिडी का उठाएं लाभ

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी का फायदा भी मिलता है. जिससे उनका सोलर पैनल लगवाने का शुरुआती खर्च कम हो सकता है.

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किसके लिए बेहतर है 3 किलोवाट का सिस्टम?

  • अगर आपके घर में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है.
  • अगर आप चाहते हैं कि आप एक एसी चला पाएं.
  • सिस्टम लेने से पहले अपने घर की बिजली खपत और लोड को जरूर देखें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Sep 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
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