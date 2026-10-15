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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबैंक में कोई कर्मचारी कर रहा है बदसलूकी तो कहां करें शिकायत? जानें RBI के नियम

बैंक में कोई कर्मचारी कर रहा है बदसलूकी तो कहां करें शिकायत? जानें RBI के नियम

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बैंक कर्मी बुजुर्ग ग्राहक के साथ बदसलूकी कर रहा है. ऐसे समय में ग्राहकों को क्या करना चाहिए और कहां शिकायत करना चाहिए, आइये बताते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Oct 2026 09:38 PM (IST)
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बैंक में खाता खुलवाने, केवाईसी के लिए, लोन लेने या किसी भी अन्य काम से जब जाते हैं, तब बैंक कर्मियों का बर्ताव कई बार अच्छा होता है और कई बार नहीं भी होता. ऐसा ही एक मामला हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जहां पर एक बैंक में बुजुर्ग व्यक्ति अपने KYC के काम के लिए आया था, लेकिन वहां बैंक कर्मी ने उसके साथ काफी बदसलूकी की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि, यदि कोई ऐसा बर्ताव करता है तो ग्राहक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे किसके पास शिकायत दर्ज करना चाहिए.? आइये जानते हैं क्या कहते हैं RBI के नियम.

क्या करें ग्राहक?
अगर कोई बैंक का कर्मचारी आपके साथ बदसलूकी करता है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है या बिना वजह काम करने से मना करता है, तो आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है. बैंक ग्राहकों को सम्मानजनक व्यवहार और उचित सेवा पाने का अधिकार देता है. ऐसी स्थिति में आप बैंक से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तक में शिकायत कर सकते हैं.

बैंक मैनेजर से करें शिकायत
अगर बैंक का कोई कर्मचारी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो सबसे पहले संबंधित बैंक की शाखा के ब्रांच मैनेजर से शिकायत करें. आप अपनी शिकायत लिखित में दे सकते हैं. इसमें घटना की तारीख, समय, कर्मचारी का नाम और बदसलूकी की पूरी जानकारी दें. शिकायत की रसीद या शिकायत नंबर जरूर लें.

अगर ब्रांच मैनेजर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है, तो बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय के ग्राहक शिकायत विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. बैंक की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ग्राहक सेवा नंबर के जरिए भी शिकायत की जा सकती है.

RBI में भी कर सकते हैं शिकायत
अगर बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है या शिकायत मिलने के 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं देता है, तो आप सीधे RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन सिस्टम के तहत शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान
शिकायत करने के दौरान इन जरूरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है जैसे कि आपको सारे सबूत अपने साथ रखना हैं, संबंधित दस्तावेज और पहले की शिकायत का नंबर जरूर संभालकर रखें. अगर कर्मचारी ने धमकी दी है या मामला गंभीर है, तो जरूरत के अनुसार पुलिस से भी संपर्क करें.

ये भी पढ़ें: iPhone फटने से डिलीट हुईं वेडिंग एल्बम, शख्स को फिर करनी पड़ी 'शादी', मिला बड़ा मुआवजा

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Oct 2026 09:38 PM (IST)
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Bank Employee Bank Customer
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