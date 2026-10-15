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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी6 साल से एक ही जगह अटका PPF का ब्याज! क्यों नहीं बढ़ रही आपकी कमाई?

6 साल से एक ही जगह अटका PPF का ब्याज! क्यों नहीं बढ़ रही आपकी कमाई?

PPF पर अप्रैल 2020 से 7.1% सालाना ब्याज दर बरकरार है, जबकि सरकारी बॉन्ड की यील्ड 7.3% पहुंच गई है. छोटी बचत योजनाओं की दरों की समीक्षा तिमाही होती है, लेकिन फैसला सरकार लेती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Oct 2026 06:06 PM (IST)
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अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करते हैं, तो इसकी ब्याज दर से जुड़ी यह खबर आपके काम की है. PPF पर फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है, लेकिन अप्रैल 2020 यानी पिछले छह साल से ज्यादा समय से इसकी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 7.3% के आसपास पहुंच गई है. ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल है कि जब सरकार की उधारी महंगी हो रही है, तो PPF निवेशकों को ज्यादा ब्याज क्यों नहीं मिल रहा है?

दरअसल, PPF की ब्याज दर तय करने के लिए सरकारी बॉन्ड की यील्ड को ध्यान में रखा जाता है. सरकार हर तीन महीने में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है. हालांकि, इसकी दरों में बदलाव करना सरकार के फैसले पर निर्भर करता है. आइए जानते हैं कि PPF का ब्याज क्यों नहीं बढ़ रहा है.

PPF की ब्याज दर क्यों नहीं बढ़ रही?

PPF पर अप्रैल 2020 से फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है. सरकारी बॉन्ड की यील्ड के आधार पर की गई सांकेतिक गणना में PPF की दर 7.55% हो सकती है. वहीं, इस गणना में 10 साल के सरकारी बॉन्ड की 7.3% यील्ड के साथ 0.25% अंक का अतिरिक्त मार्जिन जोड़ा गया है. हालांकि, यह सिर्फ एक अनुमान है, इससे यह जाहिर नहीं होता कि सरकार PPF की ब्याज दर बढ़ा ही देगी.

6 साल से क्यों नहीं बदली ब्याज दर?

PPF की ब्याज दर जनवरी-मार्च 2020 में 7.9% थी. अप्रैल 2020 में इसे घटाकर 7.1% कर दिया गया और तब से यह इसी स्तर पर बनी हुई है. इसकीसबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार ब्याज दर तय करने में बॉन्ड यील्ड के अलावा महंगाई, सरकारी उधारी और छोटी बचत योजनाओं में जमा होने वाली रकम जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है.

अभी दूसरी सरकारी योजनाओं पर कितना ब्याज मिल रहा है?

  • PPF: 7.1% सालाना
  • नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): 7.7%
  • सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS): 8.2%
  • किसान विकास पत्र (KVP): 7.5%
  • पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम: 7.4%
  • 5 साल की पोस्ट ऑफिस FD: 7.5%
  • सुकन्या समृद्धि योजना: 8.2%

क्या आगे बढ़ सकता है PPF का ब्याज?

सरकारी बॉन्ड की यील्ड में लगातार बढ़ोतरी होने से PPF की ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, सरकार कब और कितना बदलाव करेगी, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है. इसलिए निवेशकों को फिलहाल 7.1% की मौजूदा दर को आधार बनाकर ही अपनी वित्तीय योजना तैयार करनी चाहिए.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 15 Oct 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
PPF Interest Rate 2026 PPF Interest Rate Hike
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