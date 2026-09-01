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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ-दिवाली पर घर जाना आसान, दिल्ली-पटना बुलेट ट्रेन पर बड़ा अपडेट

छठ-दिवाली पर घर जाना आसान, दिल्ली-पटना बुलेट ट्रेन पर बड़ा अपडेट

दिवाली और छठ पर दिल्ली से यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बुलेट ट्रेन का ये प्लान बड़ा बदलाव ला सकता है. जानिए दिल्ली पटना और दूसरे शहरों के बीच सफर में कितना समय लग सकता है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 01 Sep 2026 05:00 PM (IST)
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दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए हर साल ट्रेन में होने वाली लंबी यात्रा और भीड़ से जल्द राहत मिल सकती है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से पटना के बीच प्लान किए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली से पटना का करीब 1,170 किलोमीटर का सफर लगभग 4.5 घंटे में पूरा हो सकता है, जबकि अभी इस यात्रा में करीब 12 घंटे लगते हैं.

प्लान की गई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली को उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बड़े शहरों से जोड़ेगा. इस रूट में आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और पटना शामिल है. रेलवे मंत्री के मुताबिक, दिल्ली से लखनऊ तक का सफर करीब 2 घंटे 12 मिनट में पूरा हो सकता है.

त्योहारों के दौरान दिल्ली से यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ रहती है. ऐसे में ये कॉरिडोर शुरू होने के बाद लोगों को कम समय में अपने घर पहुंचने का ऑप्शन मिल सकता है.

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इन शहरों तक पहुंचना भी होगा आसान

प्लान किए गए रूट के मुताबिक दिल्ली से आगरा पहुंचने में करीब 58 मिनट, कानपुर में 1 घंटे 50 मिनट, लखनऊ में 2 घंटे 12 मिनट, प्रयागराज में करीब 3 घंटे और वाराणसी में लगभग 3 घंटे 33 मिनट लग सकते हैं. वहीं दिल्ली से पटना की यात्रा करीब 4.5 घंटे में पूरी होने का अनुमान है.

दिल्ली, यूपी, बिहार हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मुंबई, अहमदाबाद के बाद देश के बुलेट ट्रेन नेटवर्क के अगले बड़े स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है. मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर करीब 508 किलोमीटर लंबा है और इसे 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी पहली सेवा अगस्त 2027 में शुरू होने की उम्मीद है.

इस साल नहीं मिलेगा फायदा

इस साल दिवाली 8 नवंबर और छठ पूजा 15 नवंबर को होगी. लेकिन, प्लान किए गए दिल्ली पटना बुलेट ट्रेन इस साल के त्योहारों के दौरान उपलब्ध नहीं होगी. इसका फायदा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही मिलेगा. अगर योजना पूरी होती है तो आने वाले समय में दिल्ली से पटना का करीब 12 घंटे का सफर कम होकर सिर्फ 4.5 घंटे रह सकता है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Delhi-Patna Bullet Train Delhi Patna High Speed Rail
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