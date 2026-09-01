आज से बदल गया मुंबई लोकल का टाइम टेबल, नई AC सेवाएं भी होंगी शुरू

मुंबई की लोकल ट्रेन से रोज सफर करने वालों के लिए आज कुछ बदलाव हो गए हैं. वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेनों का नया टाइम टेबल लागू हो गया है. इसके बाद कई ट्रेनों के समय, रूट और स्टॉपेज में बदलाव देखने को मिलेगा. साथ ही कुछ नॉन-AC ट्रेनों को AC लोकल में बदला जाएगा. रेलवे ने ये बदलाव यात्रियों की जरूरत और अलग अलग स्टेशनों पर ज्यादा होती भीड़ को ध्यान में रखकर किए हैं.

वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिविजन के DRM ने नए शेड्यूल की जानकारी दी है. टाइम टेबल no. 79 के तहत कुल लोकल सेवाओं की संख्या 1,414 ही रहेगी. यानी ट्रेनों की कुल संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि मौजूदा सेवाओं को अलग अलग रूट पर यात्रियों की जरूरत के हिसाब से किया जाएगा.

नए शेड्यूल में 6 नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी, जबकि कम यात्रियों वाली 6 सेवाओं को हटाया जाएगा. रेलवे का कहना है कि इससे उपलब्ध ट्रेन सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

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बोरीवली पर बदलेंगे कुछ स्टॉपेज

पीक ऑवर में बोरीवली पर ज्यादा भीड़ को देखते हुए दो ट्रेनों को ट्रायल के तौर पर यहां नहीं रोका जाएगा. इनमें शाम 6:22 बजे चर्चगेट से विरार जाने वाली AC लोकल और शाम 7:05 बजे चर्चगेट-विरार लोकल शामिल हैं. लेकिन, बोरीवली के यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेनें चलती रहेंगी. 6:22 बजे वाली AC लोकल के बाद 6:28 बजे चर्चगेट से एक और AC सेवा मिलेगी, जो बोरीवली पर रुकेगी.

नए टाइम टेबल के बाद हफ्ते के दिनों में AC लोकल सेवाएं 145 से ज्यादा करके 147 हो जाएंगी. चर्चगेट-बोरीवली की शाम 5:28 बजे और बोरीवली-चर्चगेट की शाम 6:24 बजे वाली नॉन-AC सेवाओं को AC लोकल में बदला जाएगा.

दादर से दहानू रोड तक सीधी सर्विस

यात्रियों को दादर से दहानू रोड तक सीधी ट्रेन भी मिलेगी. यह सेवा शाम 5:22 बजे दादर से चलेगी और 7:30 बजे दहानू रोड पहुंचेगी. इसके अलावा सुबह 7:59 बजे वाली विरार-चर्चगेट सेवा AC लोकल होगी, जबकि सुबह 8:23 बजे की विरार-दादर ट्रेन को चर्चगेट तक बढ़ाया जाएगा.

बोरीवली, भायंदर, विरार सेक्शन पर भी कुछ नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी. इनमें भायंदर, विरार सुबह 7:46 बजे, बोरीवली-भायंदर रात 10:14 बजे, बोरीवली-विरार रात 10:51 बजे, विरार-बोरीवली रात 11:51 बजे और बोरीवली-भायंदर रात 12:28 बजे की सेवाएं शामिल हैं.

इसके अलावा सुबह 10:24 बजे वाली चर्चगेट-बोरीवली AC स्लो लोकल को गोरेगांव तक चलाया जाएगा. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि 1 सितंबर से सफर करने से पहले अपनी ट्रेन का नया टाइम, रूट और स्टॉपेज जरूर चेक कर लें.

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